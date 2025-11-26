Посол Путина в Кишиневе "встретился" с российским дроном, который упал на дом: фото

Российский посол в Молдове и дрон

Реклама

Посла по особым поручениям Российской Федерации в Кишиневе Олега Озерова вызвали в среду, 26 ноября, в штаб-квартиру Министерства иностранных дел Республики Молдова для дачи объяснений по поводу падения российского беспилотника на дом в районе Флорешть. Дрон с рашистским символом «Z» встретил дипломата государства-агрессора на лестнице правительственного здания.

Об этом сообщили в молдавском МИД, который опубликовал соответствующее фото на своей странице в Facebook.

Российскому дипломату вручили ноту протеста относительно незаконного нарушения воздушного пространства Молдовы шестью беспилотниками, которое было зафиксировано накануне, 25 ноября.

Реклама

«Министерство квалифицировало эти действия как абсолютно недопустимые, подчеркнув, что они представляют собой серьезное нарушение суверенитета Республики Молдова и прямую угрозу национальной и региональной безопасности. Министерство иностранных дел повторило свой призыв к Российской Федерации избегать любых действий, угрожающих безопасности нашей страны, и строго придерживаться международных норм, а также суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова», — говорится в заявлении МИД Молдовы.

В то же время молдавское внешнеполитическое ведомство обратилось в посольство Российской Федерации с просьбой принять необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов.

В штаб-квартире МИД российскому дипломату также вручили модель беспилотника «Гербера», найденного на крыше дома в Кухурештий-де-Жос, Флорештский район.

Выйдя из здания, Озеров повторил журналистам нарративы, распространенные пророссийскими политиками относительно инцидента безопасности. По сообщению местных СМИ, российский дипломат заявил, что «дрон слишком мал, он не мог упасть, он даже не пробил крышу» дома и что «ничего не доказано».

Реклама

Напомним, утром 25 ноября системы наблюдения Румынии и Молдовы зафиксировали несколько пролетов дронов над своей территорией.

Один из российских дронов нашли на крыше домав молдавском населенном пункте.