Тепло или вода: за какие коммунальные услуги украинцы задолжали больше в 2025 году

Коммуналка

На начало ноября 2025 года в Украине зафиксировано почти 800 тысяч активных долгов за коммунальные услуги, однако 60% дел уже зашли в тупик, поскольку исполнители не смогли взыскать задолженность.

Об этом пишет аналитический ресурс «Опендатабот».

По данным ресурса, в Украине зафиксировано 794 604 активных долга за коммунальные услуги. Несмотря на эту впечатляющую цифру, большинство этих исполнительных производств фактически зашли в тупик. А именно, 60% дел или более 476 тысяч уже завершены без реального взыскания задолженности.

Долги так и остались в Реестре, но исполнители просто не смогли взыскать деньги. Всего в этом году было открыто 194 тысяч новых производств, из которых две трети (132 578) до сих пор остаются открытыми.

Наибольшая задолженность за коммуналку зафиксирована в двух больших областях:

Харьковская область: 47,9 тысячи производств.

Днепропетровская область: 45,4 тысячи производств.

Остальные регионы отстают со значительным отрывом, среди них: Николаевская (11,9 тыс.), Полтавская (11,3 тыс.) и Сумская (8,5 тыс.).

За что украинцы задолжают больше всего

Анализ структуры коммунальных долгов показывает, что наибольшее количество производств открыто за теплоснабжение — на эту статью приходится 40% всех случаев неуплаты в 2025 году. Дальше идут:

Водоснабжение (18%). Газоснабжение (15%). Жилищное обслуживание (10%). На вывоз мусора и электроэнергию приходится по 8% и 6% соответственно.

По возрастным категориям больше всего исполнительных производств открыто против людей в возрасте 46-60 лет — это почти 36% всех случаев. Каждый четвертый долг приходится на пенсионеров. Следует отметить, что более половины новых производств (55%) в текущем году было открыто против женщин.

«Антирекорд принадлежит 71-летней пенсионерке из Николаевской области, против которой только за этот год открыли 28 производств за долги за электроэнергию. Все они были завершены из-за невозможности взыскания», — сообщает «Опендатабот».

