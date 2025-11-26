Старый телефон может выполнять функции, о которых вы даже не догадывались: подробности

Телефон / © Pixabay

Реклама

Старый смартфон, пылящийся в ящике, может получить новое и полезное предназначение. Кроме очевидных решений (отдать детям или использовать в качестве камеры наблюдения), существует множество практических способов превратить устаревшее устройство в незаменимый гаджет.

Об этом пишет 24 канал.

1. Универсальный пульт дистанционного управления

Если ваше старое Android-устройство оснащено инфракрасным (IR) портом, оно легко заменит все пульты в доме. Специальные приложения Google Play позволяют управлять телевизором, кондиционером и другой бытовой техникой. Главное условие — прямая видимость между устройствами.

Реклама

2. Умная панель управления домом (Smart Home Hub)

Закрепите старый смартфон или планшет на стене и используйте его в качестве стационарного центра управления «умным» домом. С помощью приложений Home Assistant, Google Assistant или Action Blocks вы получите единый интерфейс для управления освещением, термостатами и IoT-устройствами, постоянно подключенными к питанию и Wi-Fi.

3. Мобильный файловый сервер (NAS)

Старый телефон может стать портативным сетевым накопителем (NAS). Приложения типа MiXplorer или Prim-ftpd преобразуют устройство в сервер (с поддержкой WebDAV, SMB или SFTP). Подключите microSD-карту или внешний диск через OTG-кабель и получите собственный домашний NAS для обмена файлами и резервного копирования.

4. Отдельный медиаплеер или подкаст-станция

Разгрузите основное устройство, превратив старый смартфон в выделенный музыкальный плеер. Загрузите аудиокниги, подкасты или музыку и подключите его к домашней стереосистеме через Bluetooth или аудиокабель на постоянной основе.

5. Автомобильный GPS-навигатор или видеорегистратор

В автомобиле старый гаджет может выполнять две важные функции:

Реклама

GPS-навигатор. Загрузите офлайн-карты (Google Maps или Waze) и используйте его исключительно для навигации, сохраняя заряд основного телефона.

Видеорегистратор. Специальные приложения (например, Droid Dashcam) позволяют записывать дорожную обстановку, используя его в качестве дополнительной защиты при ДТП.

6. Электронная книга

Превратите старый смартфон в удобную электронную книгу. Установите приложения для чтения (Google Play Books, Moon+ Reader), настройте ночной режим и наслаждайтесь чтением, не беспокоясь о заряде основного устройства.

7. Радионяня и система мониторинга

Используя два старых смартфона и специальные программы (WiFi Baby Monitor, Bibino), можно создать полноценную систему радионяни. Одно устройство остается в детской как камера, другое служит родительским блоком для просмотра трансляции.

8. Фитнес-трекер для тренировок

Посвятите старый смартфон тренировкам. Приложения Strava, MyFitnessPal или Map My Fitness будут отслеживать ваши пробежки, велопрогулки и занятия в зале, не нагружая GPS и батарею вашего основного телефона.

9. Подкастинговая станция

С помощью приложений Riverside или StreamYard и дополнительного микрофона старый телефон может стать устройством для записи и стриминга подкастов. Это позволяет записывать качественный звук и вести трансляции на YouTube или Twitch.

Реклама

10. Портативный накопитель для файлов

Смартфон с большим объемом памяти или поддержкой microSD-карт станет удобным портативным накопителем. Вы можете хранить на нем резервные копии, архивы фотографий и видео, освобождая место на ежедневном устройстве.

Напомним, эксперт обновил подборку недорогих смартфонов, которые не заставляют переплачивать за флагманский ярлык. В список вошли модели по цене до 600 долларов — как на Android, так и на iOS.

Также специалисты обнаружили троян Sturnus для Android, использующего функции доступности для получения контроля и способного читать даже шифрованные чаты в WhatsApp и Telegram.