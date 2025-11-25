- Дата публикации
Россияне посреди дня ударили дронами по Днепру: что известно
Из-за атаки на Днепр ранены 21-летняя женщина и четырехлетняя девочка.
Днем 25 ноября российская армия атаковала Днепр беспилотниками. В результате российской атаки травмированы два человека.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.
"В Днепровском районе в результате атаки БпЛА ранения получили 21-летняя женщина и 4-летняя девочка. Врачи оказывают им помощь", - подчеркнул чиновник.
В городе из-за российских обстрелов повреждены четырехэтажка и линия электропередачи.
Впоследствии городской голова Борис Филатов добавил, что в Днепре после вражеской атаки повреждены четыре дома. Там выбило около 150 окон. На месте работают соответствующие службы.
Заметим, в 13:36 была объявлена воздушная тревога. В городе раздались взрывы. Воздушные силы предупреждали о приближающейся к городу группе БпЛА.
Напомним, ВС в своем отчете сообщили, что ночью и утром РФ ударила "Кинжалами", крылатыми и баллистическими ракетами. В общей сложности было 486 средств воздушного нападения: 22 ракеты и 464 беспилотника. В частности, ПВО уничтожила 438 БпЛА и один "Кинжал".