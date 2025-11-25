Россияне посреди дня ударили дронами по Днепру: что известно

Война. / © Associated Press

Днем 25 ноября российская армия атаковала Днепр беспилотниками. В результате российской атаки травмированы два человека.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.

"В Днепровском районе в результате атаки БпЛА ранения получили 21-летняя женщина и 4-летняя девочка. Врачи оказывают им помощь", - подчеркнул чиновник.

В городе из-за российских обстрелов повреждены четырехэтажка и линия электропередачи.

Впоследствии городской голова Борис Филатов добавил, что в Днепре после вражеской атаки повреждены четыре дома. Там выбило около 150 окон. На месте работают соответствующие службы.

Россия 25 ноября атаковала Днепр. / © Борис Філатов

Россия 25 ноября атаковала Днепр. / © Борис Філатов

Женщина и ребенок получили ранения в результате атаки БпЛА по Днепру / © Борис Філатов

Заметим, в 13:36 была объявлена воздушная тревога. В городе раздались взрывы. Воздушные силы предупреждали о приближающейся к городу группе БпЛА.

Напомним, ВС в своем отчете сообщили, что ночью и утром РФ ударила "Кинжалами", крылатыми и баллистическими ракетами. В общей сложности было 486 средств воздушного нападения: 22 ракеты и 464 беспилотника. В частности, ПВО уничтожила 438 БпЛА и один "Кинжал".

