Утром РФ запустила "Кинжалы": в Киеве раздаются мощные взрывы

Киев / © Associated Press

Утром вторника, 25 ноября, во время воздушной тревоги в Киеве произошли мощные взрывы. По всей Украине сирены воют с 06:51. В столице тревога продолжается с 05:36.

Об этом сообщили воздушные силы.

Заметим, утром снова была объявлена масштабная Воздушная тревога из-за взлета Ми?, который является носителем аэробалистических ракет "Кинжал". По данным мониторинговых каналов, в воздухе находятся три истребителя.

В 06:58 военные предупредили о пусках первого "Кинжала", через минуту - второго. Кроме того, существует угроза беспилотников и крылатых ракет.

"Киев и область, крылатые ракеты приближаются с востока! Находитесь в укрытиях", - сообщили ПС.

Напомним, ночью армия РФ нанесла комбинированный удар по Киеву. В столице погибли по меньшей мере два человека. В Днепровском районе из-за атаки РФ возник пожар в девятиэтажном доме. В этой многоэтажке погибли люди.