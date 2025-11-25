- Дата публикации
-
Украина
Утром РФ запустила "Кинжалы": в Киеве раздаются мощные взрывы
Утром столица снова находится под массированным обстрелом.
Утром вторника, 25 ноября, во время воздушной тревоги в Киеве произошли мощные взрывы. По всей Украине сирены воют с 06:51. В столице тревога продолжается с 05:36.
Об этом сообщили воздушные силы.
Заметим, утром снова была объявлена масштабная Воздушная тревога из-за взлета Ми?, который является носителем аэробалистических ракет "Кинжал". По данным мониторинговых каналов, в воздухе находятся три истребителя.
В 06:58 военные предупредили о пусках первого "Кинжала", через минуту - второго. Кроме того, существует угроза беспилотников и крылатых ракет.
"Киев и область, крылатые ракеты приближаются с востока! Находитесь в укрытиях", - сообщили ПС.
Напомним, ночью армия РФ нанесла комбинированный удар по Киеву. В столице погибли по меньшей мере два человека. В Днепровском районе из-за атаки РФ возник пожар в девятиэтажном доме. В этой многоэтажке погибли люди.