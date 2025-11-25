Приземлился во дворе: Румыния взволнована из-за российского дрона

Дрон, обнаруженный в Румынии

В Румынии нашли российский дрон, залетевший в страну в ночь на 25 ноября. Его обнаружили на уездной территории Васлуй, граничащей с западной границей Молдовы и довольно далеко от границ Украины.

Об этом сообщает Digi24.

Дрон РФ в Румынии

Министр обороны Румынии Ионуц Моштяну узнал о находке на авиабазе Михаила Когелничана, куда он приехал для празднования Дня благодарения вместе с американскими военными.

«Это должен быть день празднования, но теперь не до празднования. У нас очередное вторжение русского дрона, новый вызов со стороны России для Румынии. Дрона, которую румынские военные и немецкие Eurofighters пытались сбить», — сообщил Моштяну.

Отмечается, что беспилотник был без взрывчатки. Скорее всего, это тот самый дрон, который сегодня утром в течение нескольких часов отслеживали четыре военных самолета в трех уездах Молдовы. Министр обороны Йонуц Моштяну заявил, что истребители не стреляли по беспилотнику, хотя имели приказ сделать это.

«На данный момент он уничтожен. Все элементы находятся в саду жителя коммуны Пуэшть. Территория охраняется, и до прибытия правоохранителей никто не имеет доступа к этой зоне», — отметил чиновник.

Люди напуганы, признает он, власти пытаются справиться с ситуацией, чтобы не создавать паники среди населения.

Ранее мы писали о том, что дрон РФ приземлился на крышу дома в Молдавии.

«Команда техническо-взрывной службы полиции выехала на место происшествия. Люди были эвакуированы, а периметр изолирован полицейскими из Флорешти. Мы вернемся с подробностями», - говорится в сообщении.