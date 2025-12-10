Позували у гарних сукнях: Іванка Трамп показала спільне фото з підрослою донькою

Іванка Трамп із донькою / © Instagram Іванки Трамп

Реклама

Іванка Трамп поділилася з підписниками в Instagram новою світлиною з підрослою 13-річною донькою Арабеллою, на яких вони зображені у вечірніх аутфітах.

Іванка постала у короткій сукні гранатового відтінку з довгими рукавами, тонкими бретельками і V-подібним декольте. Вбрання вона доповнила сандалями-гладіаторами, золотими сережками-кільцями, зачіскою з локонами і вечірнім макіяжем.

Іванка Трамп із донькою / © Instagram Іванки Трамп

На Арабеллі була сукня у білизняному стилі кольору шампанського. Дівчинка позувала босоніж. У неї було розпущене волосся, ланцюжок на шиї, браслет на руці і червоний педикюр.

Реклама

На іншому знімку бізнесвумен була зображена сама. Вона похизувалася стрункою фігурою.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Нагадаємо, Іванка Трамп продемонструвала гарний аутфіт у чорному вбранні із золотистим квітковим принтом.