Дата публікації
Суспільство
171
1 хв

У вечірніх сукнях і тіарах: королева Сільвія та її дочка Вікторія відвідали церемонію в Стокгольмі

Члени шведської королівської родини сьогодні були присутні на церемонії вручення Нобелівської премії миру в концертному залі Стокгольма.

Ольга Кузьменко
Король Карл XVI Густав, кронпринцеса Вікторія, її чоловік кронпринц Даніель та королева Сільвія

Король Карл XVI Густав, кронпринцеса Вікторія, її чоловік кронпринц Даніель і королева Сільвія / © Getty Images

Король Швеції Карл XVI Густав, кронпринцеса Вікторія, її чоловік кронпринц Даніель і королева Сільвія прибули сьогодні ввечері на урочисту церемонію у Стокгольмі.

Королева Сільвія з’явилася на заході в золотій сукні з пишною спідницею і розшитим камінням верхом, а також наділа тіару, сережки зі смарагдовим камінням та прикріпила брошку з таким самим каменем до одного з орденів.

Король Карл XVI Густав, кронпринцеса Вікторія, її чоловік кронпринц Даніель і королева Сільвія / © Getty Images

Король Карл XVI Густав, кронпринцеса Вікторія, її чоловік кронпринц Даніель і королева Сільвія / © Getty Images

А майбутня королева Швеції Вікторія одяглася у двоколірну асиметричну сукню з пишним подолом і без бретельок, до якої підібрала блискучу тіару, мініатюрний клатч, перлинні сережки-краплі та перлинний браслет на зап’ястя.

Нагадаємо, члени норвезької королівської родини також були присутні сьогодні на церемонії вручення Нобелівської премії миру.

Король Гаральд V, королева Соня, кронпринц Гокон, принцеса Інгрід Олександра та кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Король Гаральд V, королева Соня, кронпринц Гокон, принцеса Інгрід Олександра та кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

171
