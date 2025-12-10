У вечірніх сукнях і тіарах: королева Сільвія та її дочка Вікторія відвідали церемонію в Стокгольмі

Король Карл XVI Густав, кронпринцеса Вікторія, її чоловік кронпринц Даніель і королева Сільвія / © Getty Images

Король Швеції Карл XVI Густав, кронпринцеса Вікторія, її чоловік кронпринц Даніель і королева Сільвія прибули сьогодні ввечері на урочисту церемонію у Стокгольмі.

Королева Сільвія з’явилася на заході в золотій сукні з пишною спідницею і розшитим камінням верхом, а також наділа тіару, сережки зі смарагдовим камінням та прикріпила брошку з таким самим каменем до одного з орденів.

А майбутня королева Швеції Вікторія одяглася у двоколірну асиметричну сукню з пишним подолом і без бретельок, до якої підібрала блискучу тіару, мініатюрний клатч, перлинні сережки-краплі та перлинний браслет на зап’ястя.

Нагадаємо, члени норвезької королівської родини також були присутні сьогодні на церемонії вручення Нобелівської премії миру.