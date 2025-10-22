ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
148
Час на прочитання
1 хв

Оце майстерність: кронпринцеса Вікторія присіла в глибокому реверансі перед імператором Японії

Нещодавно шведська кронпринцеса Вікторія та її чоловік кронпринц Даніель відвідували з візитом Японію.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кронпринцеса Вікторія та імператор Нарухіто

Кронпринцеса Вікторія та імператор Нарухіто / © Шведська королівська родина/Instagram

Під час зустрічі з імператором та імператрицею Японії — Нарухіто та Масако, які влаштували у Токіо вечерю для спадкової принцеси та принца Даніеля, майбутня королева продемонструвала глибокий та гарний реверанс. Ми не часто бачимо Вікторію у виконанні реверансу, а цими знімками шведський королівський палац поділився у своєму Instagram.

«Вечеря в Імператорському палаці завершила офіційний візит спадкової принцеси до Японії», — йдеться у повідомленні у блогу.

Кронпринцеса Вікторія та імператор Нарухіто, фото: Jessica Gow/TT / © Шведська королівська родина/Instagram

Кронпринцеса Вікторія та імператор Нарухіто, фото: Jessica Gow/TT / © Шведська королівська родина/Instagram

На урочистій вечері Вікторія з’явилася в елегантній білій сукні з квітковим принтом та темно-синіх туфлях-човниках із замші, а в руках тримала сріблястий клатч. Кронпринцеса зібрала волосся в низький пучок і зробила макіяж, а у вухах у неї сяяли сережки з камінням.

Кронпринцеса Вікторія, кронпринц Даніель з імператорським подружжям Японії, фото: Jessica Gow/TT / © Шведська королівська родина/Instagram

Кронпринцеса Вікторія, кронпринц Даніель з імператорським подружжям Японії, фото: Jessica Gow/TT / © Шведська королівська родина/Instagram

Нагадаємо, раніше ми показували, як майстерність реверансу показала спадкова принцеса Нідерландів під час зречення престолу великого герцога Люксембурга Анрі.

Дата публікації
Кількість переглядів
148
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie