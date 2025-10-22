Оце майстерність: кронпринцеса Вікторія присіла в глибокому реверансі перед імператором Японії

Кронпринцеса Вікторія та імператор Нарухіто / © Шведська королівська родина/Instagram

Під час зустрічі з імператором та імператрицею Японії — Нарухіто та Масако, які влаштували у Токіо вечерю для спадкової принцеси та принца Даніеля, майбутня королева продемонструвала глибокий та гарний реверанс. Ми не часто бачимо Вікторію у виконанні реверансу, а цими знімками шведський королівський палац поділився у своєму Instagram.

«Вечеря в Імператорському палаці завершила офіційний візит спадкової принцеси до Японії», — йдеться у повідомленні у блогу.

Кронпринцеса Вікторія та імператор Нарухіто

На урочистій вечері Вікторія з’явилася в елегантній білій сукні з квітковим принтом та темно-синіх туфлях-човниках із замші, а в руках тримала сріблястий клатч. Кронпринцеса зібрала волосся в низький пучок і зробила макіяж, а у вухах у неї сяяли сережки з камінням.

Кронпринцеса Вікторія, кронпринц Даніель з імператорським подружжям Японії

Нагадаємо, раніше ми показували, як майстерність реверансу показала спадкова принцеса Нідерландів під час зречення престолу великого герцога Люксембурга Анрі.