Що зірки нам пророкують: гороскоп на 15–21 грудня 2025 року

Гороскоп на 15–21 грудня 2025 року / © Associated Press

Реклама

15 грудня о 08:34 (gmt+2) Марс входить у знак Козорога до 26 січня 2026 року. Цей транзит задає тон дисципліни та цілеспрямованості, але вже 16 грудня напружений аспект Сонця із Сатурном сприяє виникненню перешкод, зовнішнього тиску й обмежень, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

На початку тижня можливі конфлікти з авторитетами, загострення конкурентної боротьби, ситуації, які вимагають брати на себе більше відповідальності. Важливо зберігати терпіння і діяти через витримку і розрахунок.

20 грудня о 03:43 молодик у Стрільці сприяє новим ідеям і напрямам. Це час для встановлення цілей, пов’язаних із навчанням, подорожами, духовним зростанням. Але присутній ризик ілюзій, ошуканств і розчарувань, оскільки цей молодик формує напружений аспект із ретро-Нептуном.

Реклама

Увечері 20 грудня о 21:12 Ліліт входить у знак Стрільця до 15 вересня 2026 року. Це символізує поворот колеса карми, пов’язаного з пошуком істини, розширенням горизонтів і філософськими питаннями. У період цього транзиту посилюється тема провокацій, ідеологічних конфліктів і боротьби за «правду». Можливі гучні заяви, скандали і зіткнення світоглядів.

21 грудня Сонце в напруженому аспекті з ретро-Нептуном. Протягом дня важливо критично оцінювати інформацію і не будувати планів на хиткій основі. Темрява досягає піку, але вже від 22 грудня починається рух до світла.

21 грудня о 17:03 — енергетичний перелам. Загальне тло змінюється рішуче в кращий бік. У цей момент Сонце входить у знак Козорога, що означає настання кардинальної точки року — зимове сонцестояння. А це означає, що попереду новий сезон, сповнений серйозністю, внутрішньою силою та рухом до світла. Це потужний момент для внутрішніх рішень і закладання основ майбутнього.

ОВЕН

Ваші професійні позиції залишаються міцними, проте грудень принесе кілька випробувань. Одне з них пов’язане з партнерами або колегами з інших міст і країн. Доведеться ще раз вступити в гру — і, як показує тенденція, результат знову буде на вашу користь. Керівникам варто особливо уважно поставитися до роботи підлеглих: є ризик помилок, які цього разу можуть дорого коштувати — як репутації компанії, так і робочим процесам.

Реклама

ТЕЛЕЦЬ

Імовірне загострення давнього питання, яке ви вважали майже закритим. В особистому житті значних змін не очікується. Тим, хто збирається у відпустку, варто враховувати: протягом тижня можливі затримки, обмеження та перешкоди, які навряд чи вдасться обійти. У такому разі краще перенести поїздку. У сім’ях можуть виникнути складнощі через стан здоров’я родичів або їхні непрості обставини. У подружжя стосунки рівні, хоча зайнятість на роботі може скоротити час, проведений разом.

БЛИЗНЯТА

Фінансова ситуація стабільна. Доходи надходять вчасно, витрати зрозумілі й не виходять за межі запланованого. Тим, хто працює за наймом, варто придивитися до колег: частина з них може створювати більше перешкод, аніж реальної допомоги. Гарна новина — усі складнощі грудня вдасться усунути. Можливо, завдяки рішенням керівництва, які згладять гострі моменти. Додатковим джерелом напруження можуть стати перевірки або контакти з перевірчими структурами.

РАК

У другій декаді грудня підвищено ймовірність неприємних ситуацій на дорозі — будьте обережними. Багато представників вашого знака зуміє отримати прибуток від раніше започаткованих ініціатив і спрямувати його в нові перспективні проєкти. До складнощів періоду можна зарахувати непрості стосунки з одним із партнерів, який спробує нав’язати свої умови. Проте загальний вектор розвитку залишається позитивним, і розбіжності, що виникають, ви успішно подолаєте.

ЛЕВ

Чуттєво-емоційна сфера потребує уваги, але часу на це бракує. Необхідно підбивати підсумки і завершувати ключові проєкти року. Робочі зв’язки з партнерами з інших регіонів і країн розвиваються вдало, а ті, хто планує запуск бізнесу далеко від рідного міста, зможуть продовжити необхідні підготовчі кроки без серйозних перешкод. Також вірогідними є різні операції з нерухомістю — від будівництва й ремонту до купівлі об’єктів. Зірки наполегливо рекомендують дотримуватися обережності в поїздках.

Реклама

ДІВА

Фінансова сфера в грудні має дуже сприятливий вигляд. Доходи надходитимуть стабільно, а їхній обсяг помітно зросте. Водночас зростуть і витрати, і, як припускають зірки, значна частина витрат буде пов’язана з дітьми: їхньою освітою, розвитком або іншими важливими запитами. В особистому житті можливі непрості моменти. У батьків можуть продовжитися складнощі у взаєминах із дітьми. Вони не завдадуть серйозної шкоди, але задоволення теж не додадуть.

ТЕРЕЗИ

У закоханих стосунки розвиватимуться неоднозначно. В одній парі приводом для розбіжностей стануть питання моралі або принципів, в іншій — матеріальні суперечки. Якщо виявити такт, щедрість і готовність до діалогу, багато проблем вдасться згладити. Для активних працівників, які працюють, грудень буде непростим і подекуди напруженим. Однією з головних перешкод стануть раптові ускладнення у стосунках із партнерами з інших міст або країн.

СКОРПІОН

Питання, які в листопаді видавалися закритими, несподівано спливуть знову, до того ж у складнішому вигляді. Може з’явитися і нова проблематика — теми, які раніше здавалися несуттєвими або взагалі не обговорювалися. У деяких союзах з’ясується, що партнери по-різному бачать майбутнє, що може призвести до серйозної сварки або навіть розриву. Змінювати правила стосунків зсередини непросто, але, якщо у вашому зв’язку є щось справді цінне, спирайтеся саме на це — так буде шанс зберегти союз.

СТРІЛЕЦЬ

В особистому житті не все гладко: грудень підніме низку давніх проблем, і в кожному випадку вони виявляться по-своєму. Тих, хто розраховує на підтримку родичів, події можуть засмутити — допомога може виявитися недоступною з об’єктивних причин. Така ситуація вже траплялася раніше, тож ви інтуїтивно зрозумієте, що відбувається. Якщо ви планували дальній переїзд або подорож, перешкоди можуть виникнути через законодавство іншої країни. Оптимальний час для переміщень — січень 2026 року.

Реклама

КОЗОРІГ

Є ймовірність візиту перевіряльних структур, що теж навряд чи додасть настрою. Особливо важкими стануть перша і друга декади місяця — тільки до його завершення становище почне поступово поліпшуватися. Фінансова картина місяця не видається оптимістичною, що цілком закономірно з огляду на поточну професійну динаміку. Однак повної відсутності коштів не очікується, і це можна вважати позитивним моментом. У тих, хто не визначився зі своїм майбутнім чи стосунками, вірогідні нові ускладнення.

ВОДОЛІЙ

Тиждень може принести неприємні відкриття — «скелети в шафі» можуть раптово нагадати про себе. Поїздки краще перенести: велика ймовірність, що вони будуть невдалими або зірвуться зовсім. Можуть випливти приховані бар’єри, які вплинуть на ділові стосунки та співробітництво. Проте ближче до кінця місяця більшість проблем вдасться розв’язати — і ситуація вирівняється. Особисте життя розвиватиметься в тому самому ритмі, що і попередніми місяцями. Домашні справи й поліпшення побуту й надалі будуть привертати увагу, але без зайвої метушні.

РИБИ

Процеси, пов’язані з розширенням проєкту або новим етапом розвитку, поки що відійдуть на другий план. Зараз головне — зміцнювати контакти і завершувати рік на спокійній і стійкій ноті. Грошова ситуація протягом тижня може трохи «хитати». Витрати будуть більшими, ніж звичайно, і в якийсь момент вони можуть перевищити надходження. Для одних це пов’язано з діловими вкладеннями, для інших — з побутовими і сімейними справами. Але до кінця місяця ситуація покращиться: фінансовий потік стане стабільнішим.