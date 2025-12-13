День ангела 13 грудня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 13 грудня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 13 грудня

13 грудня 2025 року привітайте з іменинами Аркадія, Арсенія, Василя, Володимира, Григорія, Євгена, Івана, Миколу, Олександра, Олексія, Якова.

Аркадій — давньогрецьке походження, означає “житель Аркадії”. В дитинстві чесний, справедливий. В дорослому віці стає творчим.

Арсеній — давньогрецьке ім’я, перекладається як “мужній”. В дитинстві імпульсивний, комунікабельний. В дорослому віці стає справжнім лідером.

Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “цар”. В дитинстві радісний, світлий. В дорослому віці стає оптимістом.

Володимир — старонімецьке походження, означає “володіє світом”. В дитинстві добрий і чесний. В дорослому віці стає незворушний.

Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “бадьорий”. В дитинстві дбайливий, впевнений в своїй правоті. В дорослому віці стає врівноваженим.

Євген — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “благородний”. В дитинстві спокійний, рішучий. В дорослому віці стає добродушним.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві спокійний, тихий. В дорослому віці стає неквапливим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець народів”. В дитинстві непохитний, вихований. В дорослому віці стає доброзичливим.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисник”. В дитинстві наполегливий, практичний. В дорослому віці стає хорошим батьком.

Олексій — давньогрецьке походження, означає “помічни”. В дитинстві інтроверт, схильний фантазувати. В дорослому віці стає старанним.

Яків — давньоєврейське ім’я, перекладається як “наступати по п’ятах”. В дитинстві спокійний, любить бути в центрі уваги. В дорослому віці стає нетовариським.

День ангела 13 грудня — душевні привітання в прозі

День ангела 13 грудня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, оберігав від біди та дарував душевний спокій, а життя наповнювалося радістю, добром і теплом близьких людей.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел завжди підказує правильний шлях, надихає на добрі справи і оберігає від неприємностей. Бажаю щастя, здоров’я та здійснення найзаповітніших мрій.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди дарував тобі світло і підтримку, допомагав приймати правильні рішення та приносив у серце спокій, радість і гармонію.

***

Зі святом тебе! Нехай ангел-охоронець оберігає твою душу та серце, надихає на добрі вчинки і дарує щодня маленькі дива, які роблять життя світлішим і радіснішим.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, оберігав від неприємностей, надихав на нові починання і дарував мир у душі, а кожен день наповнювався любов’ю, теплом та гармонією.