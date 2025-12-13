Церковне свято 13 грудня / © Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 13 грудня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія і Ореста. Ці мученики жили під час правління римського імператора Діоклетіан (284–305), коли у Вірменії та інших провінціях Римської імперії розгорнулися репресії проти християн.

Християнство тоді часто сповідували таємно, але багато віруючих, натхненні мужністю перших сповідників, відкрито визнавали свою віру, піддаючись переслідуванням.

Євстратій був високопосадовцем — міським префектом (мером) міста, архіварієм провінції, призначеним на державну службу. Хоч формально був таємним християнином, під впливом мучеників він визнав віру публічно.

Авксентій був пресвітером (священиком) арабійської церкви. Його одним із перших схопили під час гонінь; після тривалого ув’язнення — обезголовили.

Євгеній воїн, товариш Євстратія. За свою віру зазнав страшних мук: йому вирвали язик, відрубали руки й ноги, а після цього — відсікли голову мечем.

Мардарій простолюдин, який, побачивши страждання Євстратія та інших, визнав, що також християнин. Його заарештували, піддали жорстоким катуванням: пробили ноги, розвісили вниз головою, вбили розпеченими цвяхами.

Орест — молодий воїн, який, викритий у християнській вірі, відкрито визнав себе християнином. Його засудили до спалення на розпеченій металічній решітці. Попри страх, Орест, підтримуваний молитвою Євстратія, хрестився і прийняв мученицьку смерть.

Прикмети 13 грудня

Народні прикмети 13 грудня / © pexels.com

Якщо на Євстратія морозно і сухо — зима буде сувора, але снігова.

Туман або ожеледь — чекайте на тривалу холодну зиму.

Вітер із півночі — зима буде сніжна та морозна, з південного боку — м’яка й відлига.

Що сьогодні не можна робити

Не рекомендується підмітати чи мити підлогу, щоб випадково не вигнати з дому достаток. Віник не варто залишати біля порога, інакше нечиста сила може його вкрасти, щоб «затулити» сонце. Також суворо забороняється сваритися: вважається, що той, хто порушить правило, ризикує отримати на голову важкий предмет від відьми.

Що можна робити сьогодні

Віряни звертаються в молитвах до святих мучеників Євстратія, Євгена, Авксентія, Ореста та Мардарія, просячи їх про стійкість у вірі та силу духу, про внутрішній спокій і витримку, щоб мати змогу мужньо долати життєві випробування та йти шляхом праведності.