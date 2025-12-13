Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

У п’ятницю, 12 грудня, президент США Дональд Трамп заявив, що розмовляв телефоном з лідерами Таїланду та Камбоджі, які начебто домовилися припинити бойові дії на кордоні та повернутися до угоди про припинення вогню. Однак заява Трампа суттєво відрізняється від того, що сказав прем’єр-міністр Таїланду Анутхін Чанвіракул кількома годинами раніше.

Про це повідомляє Reuters.

«Сьогодні вранці я мав дуже добру розмову з прем’єр-міністром Таїланду Анутхіном Чарнвіракулом та прем’єр-міністром Камбоджі Хун Манетом щодо дуже невдалого відновлення їхньої тривалої війни. Вони домовилися про припинення вогню, яке набуває чинності сьогодні ввечері, та повернення до початкової мирної угоди», — написав Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social.

Американський президент додав, що обидві країни начебто «готові до миру та продовження торгівлі зі Сполученими Штатами Америки».

Однак прем’єр-міністр Таїланду Анутхін Чанвіракул не згадав про будь-яку угоду щодо припинення бойових дій між сусідніми країнами у Південно-Східній Азії, які тривають п’ятий день поспіль.

Анутхін сказав, що він попросив Трампа закликати Камбоджу припинити бойові дії та видалити наземні міни.

«Ми пояснили президенту Трампу, що ми не є агресорами щодо Камбоджі, але ми діємо у відповідь», — заявив прем’єр Таїланду журналістам.

Анутхін Чанвіракул підтвердив, що Трамп хоче припинення вогню, але, за його словами, він попросив президента США передати вимогу до Камбоджі: не тільки припинити вогонь, але й вивести свої війська та знести всі встановлені нею міни.

Новий виток конфлікту між Таїландом та Камбоджею

Камбоджа та Таїланд обстріляли ракетами та артилерією кілька точок уздовж спірного 817-кілометрового кордону. Це стало одними з найзапекліших боїв з часів п’ятиденного конфлікту в липні, який Трамп припинив.

Таїланд і Камбоджа звинувачують одна одну у розпалюванні конфлікту, цього тижня внаслідок бойових дій загинуло щонайменше 20 людей та понад 260 отримали поранення.

Трамп хотів знову втрутитися, щоб зберегти укладене ним перемир’я, яке було продовжено в жовтні, коли він зустрівся з прем’єр-міністрами Таїланду та Камбоджі в Малайзії, які домовилися про процес виведення військ і важкого озброєння та звільнення 18 камбоджійських військовополонених.

Але минулого місяця Таїланд призупинив дію угоди після того, як тайський солдат був покалічений в останньому з серії інцидентів із використанням наземних мін, які, за словами Бангкока, були встановлені Камбоджею. Камбоджа заперечує ці звинувачення.

Нагадаємо, 26 липня, президент США Дональд Трамп заявив, що за його сприяння Камбоджа та Таїланд хочуть припинити бойові дії.

28 липня прем’єр-міністр Камбоджі Хун Манет та виконувач обов’язків прем’єра Таїланду Пхумтам Вечаячай висловили готовність до негайного припинення вогню. Угода набула чинності опівночі 29 липня за місцевим часом.