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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Трамп похвалився, що помирив іще дві країни

Американський лідер провів телефонну розмову з виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Таїланду.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

У суботу, 26 липня, президент США Дональд Трамп заявив, що країни Південно-Східної Азії Камбоджа та Таїланд, між якими виник збройний конфлікт на кордоні, уже хочуть припинити бойові дії.

Про це він написав у своїй соціальної мережі Truth Social.

За словами американського лідера, у нього відбулася з цього приводу «гарна розмова» з виконувачем обов’язків прем’єр-міністра Таїланду.

«Таїланд, як і Камбоджа, хоче негайного припинення вогню та миру», — написав президент США.

Як раніше повідомлялося, ситуація на кордоні між Камбоджею і Таїландом загострилася після інциденту, коли тайський військовий серйозно постраждав від вибуху міни. Влада Таїланду звинуватила Камбоджу в повторному мінуванні території.

23 липня Таїланд відкликав свого посла з Камбоджі й оголосив висилку камбоджійських дипломатів.

24 липня армія Таїланду завдала ударів винищувачами F-16 по військових об’єктах Камбоджі. Камбоджа заявила про вторгнення на територію країни та попередила про «жорстку відповідь».

Унаслідок обстрілів загинули щонайменше 8 цивільних громадян Таїланду, серед поранених — семеро військовослужбовців і троє мирних жителів.

Нагадаємо, 10 травня цього року президент США Дональд Трамп заявив, що за його посередництва Індія та Пакистан, між якими виник збройний конфлікт, погодилися на припинення вогню.

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