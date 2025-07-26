Сенатор США вказав на те, що може похитнути підтримку Зеленського

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Авторитет та підтримка українського президента Володимира Зеленського залежить від того, чи буде він дотримуватися принципів боротьби з корупцією у контексті недавніх рішень щодо діяльності НАБУ та САП.

На цьому наголосив американський сенатор Річард Блюменталь, який є співавтором законопроєкту щодо нових санкцій проти Росії, у своєму дописі на платформі Х.

«Сподіваюся, [президент України Володимир] Зеленський і надалі буде дотримуватися принципів прозорості та боротьби з корупцією. Від цього залежить його авторитет і підтримка», — написав він.

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При цьому він зауважив, що учасники масових протестів в Україні проти закону, який обмежує незалежність антикорупційних органів, демонструють «демократію в дії».

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що найгіршим рішенням українського президент Володимира Зеленського буде припинення боротьби з корупцією.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) також жорстко розкритикував ухвалений закон, який призвів до позбавлення незалежності українських антикорупційних органів, попередивши про серйозні негативні наслідки для української економіки.

Голова правління Українського кризового медіа-центру Валерій Чалий заявив, що через спробу втручання в діяльність НАБУ та САП Україна уже втратила півтора мільярда євро фінансової допомоги від Європейського Союзу.

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Нагадаємо, президент Зеленський відкликав ініціативу щодо посилення впливу на Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) після хвилі протестів та різкої критики з боку західних партнерів.