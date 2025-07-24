МВФ оцінив закон про НАБУ: як це рішення вплине на економіку України

Міжнародний валютний фонд / © Reuters

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Міжнародний валютний фонд (МВФ) жорстко розкритикував нещодавні дії України, що призвели до позбавлення незалежності національних антикорупційних органів. Фонд закликає скасувати це рішення, попереджаючи про серйозні негативні наслідки для української економіки.

Про це пише Bloomberg.

«Нейтралізує ефективність»: позиція МВФ

«Ухвалений закон, на нашу думку, нейтралізує ефективність антикорупційних інституцій України», — заявила речниця МВФ Джулі Козак під час брифінгу в четвер.

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Вона наголосила, що «з нашої точки зору, це було б дуже проблематично для макроекономічної стабільності та зростання в Україні».

За словами Козак, протягом останнього десятиліття МВФ зробив розвиток незалежних інституцій для виявлення та переслідування хабарництва «центральним» елементом своєї взаємодії з Україною.

«Це допоможе зрівняти умови гри, покращити бізнес-клімат та залучити приватні інвестиції в Україну, і це є центральним елементом порядку денного реформ України», — підкреслила вона.

Речниця МВФ також зазначила, що Фонд «справді бере до уваги намір уряду внести новий законопроєкт для відновлення незалежності антикорупційних інституцій».

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Крім того, Козак повідомила, що співробітники МВФ «активізують обговорення» з Україною найближчими тижнями її потреб у фінансуванні 2026 року та в середньостроковій перспективі.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт №12414. Цей документ підтримали 263 народні депутати. Його окремі положення ліквідовують незалежність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

В Україні спалахнули протести через обмеження самостійності НАБУ та САП.

Представники G7 та ЄС очікують від України зміцнення антикорупційних інституцій.

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