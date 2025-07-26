Астероїд може врізатись у Місяць: якими будуть наслідки для Землі

Астероїд і Земля. Ілюстративне зображення / © Pixabay

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Астероїд 2024 YR4, діаметром близько ста метрів, рухається в напрямку Землі і може влучити в Місяць 22 грудня 2032 року.

Про це свідчать останні спостереження NASA, здійснені за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба у червні цього року.

Ймовірність зіткнення з Місяцем наразі оцінюють у 4,3%.

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«Астероїд 2024 YR4 зараз перебуває занадто далеко, щоб його можна було спостерігати за допомогою космічних або наземних телескопів. NASA планує провести подальші спостереження, коли орбіта астероїда навколо Сонця знову наблизить його до Землі у 2028 році», — йдеться у повідомленні.

У NASA додали, що малоймовірне зіткнення з астероїдом такого розміру не повинно змінити орбіту Місяця.

У коментарі CNN фахівці повідомили, що внаслідок удару космічної каменюки відбудеться викид з поверхні Місяця дрібнозернистого матеріалу, який, ймовірно, рухатиметься в напрямку нашої планети. Моделювання показують, що удар може вивільнити до 100 мільйонів кілограмів місячних порід і пилу.

Чи будуть наслідки для Землі

Науковці запевняють, що Землі не загрожує фізична небезпека, але у разі зіткнення під загрозою можуть опинитися космічні апарати, що обертаються навколо Землі, зокрема супутники, що забезпечують зв’язок і навігацію.

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Міжнародну космічну станцію планують вивести з орбіти перед будь-яким потенційним зіткненням.

«Ми не очікуємо великих валунів чи чогось більшого, ніж, можливо, кубик цукру. Наша атмосфера чудово захистить нас від цього. Але вони рухатимуться швидше за кулю, тому якщо вдаряться об супутник, це може завдати певної шкоди», — прокоментував професор астрономії та фізики Пол Вігерт.

Вчені кажуть, що подія навряд чи спровокує синдром Кесслела, за якого зіткнення уламків із супутниками створить ефект доміно або падіння цих апаратів на Землю.

Удар астероїда об поверхню Місяця може створити яскравий спалах, який буде видимим неозброєним оком протягом кількох секунд.

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Астрономи кажуть, що внаслідок зіткнення на Місяці може утворитися ударний кратер розміром приблизно один кілометр. Це може бути найбільший удар за останні п’ять тисяч років.

Нагадаємо, міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS, що наближається до Землі, викликає здивування вчених через свою незвичайну поведінку.