Трагедія в Харкові: через помилки лікарів загинула двійня

Немовля / © Pexels

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У Харкові сталася трагедія, яка сколихнула медичну спільноту та громадськість: через можливі дії лікарів загинула ненароджена двійня. Інцидент стався у 2024 році, коли 39-річна мешканка міста очікувала народження двох дівчаток.

Про це повідомили в обласній прокуратурі та управлінні Національної поліції.

Як повідомив начальник слідчого управління поліції Сергій Болвінов, вагітність була ускладненою, проте медичний персонал не відреагував належним чином на тривожні результати УЗД. За словами правоохоронців, лікарі не зафіксували патологічну нерівномірність розвитку плодів у діагнозах, не здійснили належного моніторингу та не виявили причин затримки росту однієї з дівчаток.

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Коли стан жінки різко погіршився, її госпіталізували до перинатального центру. Там з’ясувалося, що один плід уже загинув — за оцінками слідчих, жінка могла носити мертву дитину до двох тижнів. Медики провели екстрений кесарів розтин, але врятувати другу дитину також не вдалося.

За ці трагічні наслідки трьом акушерам-гінекологам оголошено підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків. У прокуратурі підкреслили, що йдеться про ігнорування медичних обстежень, неправильні діагнози та запізнілу госпіталізацію, що суперечило клінічним стандартам.

Правоохоронці кваліфікували дії лікарів за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки. Обвинуваченим загрожує до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт №13532, який передбачає розширення державної підтримки сімей із дітьми. Основна мета — посилити соціальний захист батьків і стимулювати народжуваність в Україні.

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Як заявив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, законопроєкт містить низку ініціатив, серед яких:

щомісячна виплата у розмірі 7 тисяч гривень для вагітних жінок, які не охоплені системою загальнообов’язкового державного страхування;

така ж сума — для одного з батьків, бабусі, дідуся або опікуна, що доглядає дитину до 1 року;

нова форма підтримки — програма «єЯсла» для тих, хто повертається до роботи після досягнення дитиною однорічного віку.

Документ також передбачає можливість поєднання роботи та догляду за дитиною, що має полегшити життя молодим родинам. Остаточні розміри виплат буде визначено Кабінетом міністрів після ухвалення закону.