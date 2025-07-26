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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Знаменитий кіт Шайбік відсвяткував день народження

Котик-волонтер Шайбік відзначає три роки.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Шайбік з господарем

Шайбік з господарем / © скриншот з відео

Знаменитий кіт Шайбік у п’ятницю, 25 липня відзначив свій день народження.

Чотирилапому волонтеру виповнилося три рочки, зазначив у соцмережах його власник Олександр Ляшук.

Свій день народження Шайбік провів поруч зі своїм господарем — разом задмухували свічку на торті. Кажуть, бажання встиг загадати і для себе, і для всієї України.

Військовий кіт Шайба став відомий після того, як українські захисники знайшли його у 2022 році поблизу позицій на півдні. Тоді улюбленцю було всього кілька тижнів, і його разом із сестричкою хтось викинув біля сільського магазину. Військові вирішили підібрати тваринок та відгодувати їх.

А у вересні 2023 року Шайбика нагородили волонтерською відзнакою. Пухнастик отримав заслужену нагороду за допомогу, яку надав бригаді свого власника та військовим з інших бригад. Господар тварини Олександр Ляшук так прокоментував нагороду улюбленця: «Можливо, я помиляюся, але, напевно, це перший випадок в історії, коли кіт удостоївся волонтерської відзнаки, та ще і на війні. Пишаюся моїм пухнастиком, який зміг так допомогти нашим героям, які дуже потребують нашої із вами підтримки. І ми дуже сподіваємося, що ці автівки, і багато чого іншого, що ми змогли передати нашим хлопцям завдяки Шайбіку, зможуть врятувати багато життів і приблизити нас усіх до спільної перемоги».

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