КНДР знову запустила балістику у бік Японського моря

Північна Корея у понеділок здійснила черговий ракетний запуск / © Associated Press

Реклама

Запуск балістичного озброєння став вже четвертим ракетним випробуванням Пхеньяна, здійсненим за останній місяць.

Про це повідомило видання Yonhap.

Реклама

Об’єднаний штаб Збройних сил Південної Кореї (JCS) опублікував попередження після 9:20 ранку за корейським часом про те, що Північна Корея запустила невідомий снаряд у напрямку Східного (Японського) моря.

Реклама

Через кілька хвилин після цього Міністерство оборони Японії оприлюднило подібне попередження, в якому йшлося про те, що виявлений об’єкт, ймовірно, «є балістичною ракетою».

Японія також попередила судна в морі про необхідність бути обережними через можливе падіння уламків.

Нагдаємо, Північна Корея 20 вересня запустила дві балістичні ракети малої дальності, які, за оцінкою аналітиків, можуть бути модифікаціями сімейства KN-23. Міністерство оборони Японії повідомило, що перша ракета пролетіла близько 440 км і піднялася на висоту 60 км. Друга подолала 590 км та досягла висоти 70 км. Обидві впали за межами виключної економічної зони Японії.

Новини партнерів

Новини партнерів