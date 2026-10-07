Підтримка у «священній війні»: Кім Чен Ин надіслав Путіну нове одіозне привітання

Кім Чен Ин та Володимир Путін / © Associated Press

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв Володимиру Путіну «незмінну підтримку» Росії у війні проти України, яку він назвав «священною».

Про це повідомляє Channel News Asia.

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Про це йдеться у привітанні Кім Чен Ина з нагоди дня народження Путіна, яке оприлюднило державне Центральне телеграфне агентство Кореї (KCNA).

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«Я радий, що встановив із вами теплі дружні відносини та відкрив нову главу в розвитку відносин між нашими двома країнами», — написав Кім.

У листі він також запевнив російського лідера у подальшій підтримці Москви.

«Я підтверджую свою незмінну підтримку вам і Російській Федерації», — заявив Кім Чен Ин.

Він також висловив переконання, що так звана «священна війна за справедливість російського народу» нібито завершиться перемогою Росії.

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КНДР допомагає Росії у війні проти України

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Північна Корея стала одним із ключових союзників Москви. Пхеньян відправив своїх військових для участі у бойових діях на боці РФ, отримуючи натомість економічну підтримку та військові технології.

За оцінками південнокорейської розвідки, близько двох тисяч військовослужбовців КНДР могли загинути під час бойових дій. Пізніша оцінка кількості загиблих і поранених сягала близько шести тисяч.

Президент України Володимир Зеленський також заявляв, що Пхеньян може готувати відправлення до Росії додаткових військових.

Заява Кім Чен Ина пролунала на тлі дипломатичного конфлікту між Україною та Південною Кореєю через передавання Сеулу двох полонених північнокорейських військових.

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У Південній Кореї заявили, що інформація про операцію мала залишатися конфіденційною, однак Зеленський публічно повідомив про передавання полонених. Через це відносини між Києвом і Сеулом загострилися.

Південна Корея досі не постачала Україні летальну зброю, посилаючись на свою політику щодо військової допомоги державам, які перебувають у стані війни.

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