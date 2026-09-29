Скандал між Києвом і Сеулом через полонених: Південна Корея викликала представника України

Полонений солдат КНДР / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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МЗС Південної Кореї 28 вересня викликало виконувача обов’язків посла України Андрія Вєшкіна.

Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.

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Позицію Сеула українському дипломату озвучив перший заступник міністра закордонних справ Пак Юн Джу. Найбільше невдоволення південнокорейської сторони викликало заперечення Києвом існування домовленості про конфіденційність.

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За словами Пака, такі дії серйозно підривають взаємну довіру та завдають шкоди дружнім відносинам між двома країнами. У зв’язку з цим Сеул вимагає від України офіційних пояснень і вибачень.

Своєю чергою, Андрій Вєшкін пообіцяв передати позицію південнокорейської сторони до Києва.

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон та його офіс наполягають на тому, що Україна порушила угоду про нерозголошення інформації. За їхніми словами, збереження конфіденційності мало захистити самих військовополонених від можливої небезпеки після оприлюднення даних про них.

Сеул обґрунтовує свою позицію нормами міжнародного права та гуманітарними принципами.

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Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку повідомив про відправлення двох полонених північнокорейських солдатів до Південної Кореї.

Ми раніше інформували, що адміністрація президента Південної Кореї вимагає від України офіційних пояснень та вибачень через розголошення інформації про передавання Сеулу військовополонених із Північної Кореї.

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