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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росія заблокувала шлях до морського перемир’я: у Києві озвучили невтішний прогноз

Наразі перспективи відновлення експорту зерна Чорним морем залишаються невизначеними.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Чорне море

Чорне море / © Associated Press

Україна не розраховує на досягнення морського перемир’я з Росією найближчими місяцями, оскільки країна-агресорка відхилила всі пропозиції щодо припинення вогню.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час спілкування з журналістами в Брюсселі, пише Bloomberg.

За словами міністра, припинення вогню на морі необхідне Україні для відновлення експорту зернової продукції через Чорне море. Втім, наразі підстав для оптимізму немає.

«На жаль, складно уявити якісь позитивні рішення з цього питання найближчими місяцями», — сказав Висоцький.

Він також наголосив, що Україна має бути готовою до подальшого збереження критичної ситуації.

За словами Тараса Висоцького, українська сторона отримала від міжнародних партнерів інформацію про те, що Росія відмовилася від усіх запропонованих варіантів морського перемир’я.

«Всі можливі варіанти були випробувані, жодних результатів наразі немає», — підсумував міністр.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Єгипет, Індія, Туреччина та представники країн Близького Сходу пропонували свої варіанти, а Україна запропонувала дзеркальне припинення вогню в Чорному морі.

Ми раніше інформували, що Росія завдала удару по вантажному судну під прапором Антигуа і Барбуда в акваторії Чорного моря. Після атаки спалахнула пожежа, загинув капітан судна.

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