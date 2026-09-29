ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
1138
Час на прочитання
1 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні слід остерігатися токсичних людей

День важкої — однієї з найскладніших у цьому місячному циклі — енергетики, під час якого активізуються токсичні люди, які отруюють нам життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Слід уникати тих, чия поява на нашому горизонті викликає психологічний дискомфорт.

Сьогодні, 29 вересня, зіткнутися з негативною енергетикою дня доведеться представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо остерігатися токсичних людей.

Овен

Овни часто стають жертвами токсичних людей — вони надто активно й бурхливо реагують на провокації тих, хто «живиться» чужою енергією. Уникнути цього можна, стримуючи свої емоції, хоч для представників цього знака це й буде нелегко, та ігноруючи недружні випади.

Терези

Терези — це ті знаки, які не «роздають» свою енергію оточенню — їм самим її не завжди вистачає. Однак сьогоднішній день стане винятком із правил — небувалий приплив сил призведе до того, що токсичних людей буде тягнути до них, наче магнітом, — потрібно остерігатися їх.

Стрілець

Стрільці — чудові донори для всіх, хто страждає від нестачі власної енергії. Після спілкування з токсичними людьми їхнє самопочуття залишає бажати кращого. Сьогодні їм буде особливо важко спілкуватися з «вампірами», тому необхідно підготувати захист проти них.

Читайте також:

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie