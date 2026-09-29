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Три знаки зодіаку, яким сьогодні слід остерігатися токсичних людей
День важкої — однієї з найскладніших у цьому місячному циклі — енергетики, під час якого активізуються токсичні люди, які отруюють нам життя.
Слід уникати тих, чия поява на нашому горизонті викликає психологічний дискомфорт.
Сьогодні, 29 вересня, зіткнутися з негативною енергетикою дня доведеться представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо остерігатися токсичних людей.
Овен
Овни часто стають жертвами токсичних людей — вони надто активно й бурхливо реагують на провокації тих, хто «живиться» чужою енергією. Уникнути цього можна, стримуючи свої емоції, хоч для представників цього знака це й буде нелегко, та ігноруючи недружні випади.
Терези
Терези — це ті знаки, які не «роздають» свою енергію оточенню — їм самим її не завжди вистачає. Однак сьогоднішній день стане винятком із правил — небувалий приплив сил призведе до того, що токсичних людей буде тягнути до них, наче магнітом, — потрібно остерігатися їх.
Стрілець
Стрільці — чудові донори для всіх, хто страждає від нестачі власної енергії. Після спілкування з токсичними людьми їхнє самопочуття залишає бажати кращого. Сьогодні їм буде особливо важко спілкуватися з «вампірами», тому необхідно підготувати захист проти них.
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