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- Шоу-бізнес
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У прозорій сукні з вирізами і дзеркальним декором: Глоя Бейлі в ефектному образі сяяла на премії
Співачка своїм розкішним вбранням привернула увагу всіх довкола.
Американська співачка й акторка Глоя Елізабет Бейлі, відома під сценічним псевдонімом Chlöe, відвідала церемонію вручення премії MTV Video Music Awards у театрі Peacock у Лос-Анджелесі.
Знаменитість сяяла у вбранні з колекції Idan Cohen весна-літо 2025. Це була довга напівпрозора сукня тілесного відтінку з рукавами і фігурними вирізами, які відкривали декольте, живіт і боки.
Вбрання було щедро розшите золотистим бісером, кристалами та дзеркальними деталями різної форми. Особливо ефектно мав вигляд декорований ліф із чашками, який нагадував коштовний обладунок. Обтисла спідниця підкреслювала фігуру Бейлі й завершувалася невеликим шлейфом.
Взута Chlöe була у бежеві босоніжки на високій платформі. У вухах у неї були довгі діамантові сережки-люстри, на шиї — намисто з хрестами, а на руках — браслети і кілька каблучок. Нігті співачки прикрашав манікюр-хамелеон у бірюзово-зеленій гамі, а на ногах був білий педикюр.
Волосся зірка зібрала у складну високу зачіску з локів, залишивши біля обличчя кілька завитих пасом із білявими акцентами. Глоя зробила макіяж з висвітленими бровами, чорними стрілками, довгими пухнастими віями і бежевим блиском на губах.