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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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34
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1 хв

У прозорій сукні з вирізами і дзеркальним декором: Глоя Бейлі в ефектному образі сяяла на премії

Співачка своїм розкішним вбранням привернула увагу всіх довкола.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Глоя Бейлі

Глоя Бейлі / © Associated Press

Американська співачка й акторка Глоя Елізабет Бейлі, відома під сценічним псевдонімом Chlöe, відвідала церемонію вручення премії MTV Video Music Awards у театрі Peacock у Лос-Анджелесі.

Знаменитість сяяла у вбранні з колекції Idan Cohen весна-літо 2025. Це була довга напівпрозора сукня тілесного відтінку з рукавами і фігурними вирізами, які відкривали декольте, живіт і боки.

Глоя Бейлі / © Associated Press

Глоя Бейлі / © Associated Press

Вбрання було щедро розшите золотистим бісером, кристалами та дзеркальними деталями різної форми. Особливо ефектно мав вигляд декорований ліф із чашками, який нагадував коштовний обладунок. Обтисла спідниця підкреслювала фігуру Бейлі й завершувалася невеликим шлейфом.

Глоя Бейлі / © Associated Press

Глоя Бейлі / © Associated Press

Взута Chlöe була у бежеві босоніжки на високій платформі. У вухах у неї були довгі діамантові сережки-люстри, на шиї — намисто з хрестами, а на руках — браслети і кілька каблучок. Нігті співачки прикрашав манікюр-хамелеон у бірюзово-зеленій гамі, а на ногах був білий педикюр.

Волосся зірка зібрала у складну високу зачіску з локів, залишивши біля обличчя кілька завитих пасом із білявими акцентами. Глоя зробила макіяж з висвітленими бровами, чорними стрілками, довгими пухнастими віями і бежевим блиском на губах.

Глоя Бейлі / © Associated Press

Глоя Бейлі / © Associated Press

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