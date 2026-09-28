Як утеплити підлогу без ремонту: лайфгаки, що допоможуть

Холодна підлога: що робити

Реклама

Навіть у кімнаті з увімкненим опаленням підлога може залишатися холодною. Особливо неприємно це відчувається вранці біля ліжка або під час тривалої роботи за столом. Проте перш ніж купувати додатковий обігрівач чи планувати заміну покриття, варто з’ясувати причину холоду та спробувати їх усунути. Ось, що рекомендують польські фахівці.

Спочатку з’ясуйте, чому підлога холодна

Важливо розрізняти втрати тепла через перекриття та потрапляння холодного повітря через щілини. Якщо під кімнатою розташований неопалюваний підвал або інший холодний простір, проблема може полягати в недостатній теплоізоляції. У такому випадку саме утеплення перекриття допомагає зменшити відтік тепла.

Реклама

Першочергової уваги зазвичай потребують підлоги нижнього поверху та перекриття над неопалюваними приміщеннями. Якщо квартира розташована над іншим опалюваним житлом, додаткова теплоізоляція підлоги часто не є необхідною.

Реклама

Усуньте щілини біля дверей і плінтусів

Якщо ж холод особливо відчутний біля дверей або плінтусів, спочатку варто перевірити, чи немає там протягів. У такій ситуації заміна всього покриття може не усунути джерела дискомфорту. Холодне повітря може потрапляти до кімнати через нещільне прилягання дверей, тріщини та стики. Щоб зменшити протяги, на дверну коробку встановлюють відповідний ущільнювач, а для щілини під дверима використовують спеціальну щітку або ущільнювальну планку.

Перевірте, чи немає щілин між дерев’яними дошками та вздовж плінтусів. Для їх закладення можна використати еластичний акриловий герметик для дерев’яних підлог або паркету. На упаковці має бути зазначено, що засіб підходить для деревини та швів, які можуть трохи розширюватися і звужуватися. Перед нанесенням щілини потрібно очистити від пилу й бруду, а поверхню висушити.

Але усунення протягів не означає перекриття вентиляції. Не можна заклеювати вентиляційні решітки чи отвори, які забезпечують необхідний повітрообмін і допомагають зберігати дерев’яні конструкції сухими.

Покладіть килим там, де найбільше мерзнуть ноги

Щоб зробити підлогу приємнішою для ходіння, необов’язково закривати ковроліном усю кімнату, можна використовувати окремі щільні килими біля ліжка, дивана або в зоні відпочинку. Так можна зберегти відкритим основне покриття й водночас створити м’які, комфортні ділянки там, де вони найбільше потрібні.

Реклама

Проте килим не замінює утеплення перекриття. Він насамперед зменшує безпосередній контакт ніг із холодною поверхнею. Якщо причина в протягах або відсутності теплоізоляції над підвалом, ці проблеми потрібно вирішувати окремо.

Чи допоможе електричний килимок

Для місцевого обігріву фахіці також пропонують спеціальні електричні килимки. Вони можуть бути корисними біля робочого місця, коли потрібно зігріти ноги, а не підвищувати температуру в усьому приміщенні.

Водночас такий прилад забезпечує тепло лише під час роботи й не усуває тепловтрат через підлогу. Витрати електроенергії залежать від його потужності та тривалості використання, тому називати будь-який електрокилимок автоматично економним некоректно. Використовувати його слід відповідно до інструкції, зокрема щодо допустимого покриття та можливості накривання.

Обігрівач зігріє окрему зону, але не утеплить підлогу

Електричний конвектор, масляний радіатор або тепловентилятор допоможуть зігріти кімнату, але не усунуть причину холодної підлоги. Якщо з-під дверей чи біля плінтусів тягне холодом, спочатку варто закрити щілини. Інакше обігрівач витрачатиме електроенергію, а приміщення швидко охолоджуватиметься після його вимкнення.

Реклама

Ставте прилад на стійку поверхню, подалі від штор, меблів і постільної білизни, дотримуючись відстаней, зазначених в інструкції. Не накривайте його та не сушіть на ньому одяг. Підключайте обігрівач безпосередньо до справної настінної розетки й не залишайте увімкненим без нагляду.

Якщо ремонт поки не плануєте, почніть з усунення протягів, а біля ліжка або робочого столу покладіть щільний килим. Це допоможе зробити підлогу комфортнішою без заміни покриття.

Коли потрібний ремонт

Коли підлога розташована над неопалюваним простором, варто розглянути монтаж теплоізоляції. Спосіб залежить від конструкції перекриття та доступу до нього.

У дерев’яній підлозі утеплювач, наприклад мінеральну вату або відповідні жорсткі теплоізоляційні плити, можуть розміщувати між балками. Якщо знизу є доступ із підвалу, роботи іноді виконують без демонтажу дощок у кімнаті. За відсутності доступу покриття може потребувати розбирання.

Перед утепленням необхідно перевірити стан деревини. Сирість і гниль спочатку усувають, а не закривають утеплювачем. Також потрібно врахувати вентиляцію та захист конструкції від вологи.

Для бетонної основи застосовують інші рішення, зокрема теплоізоляційні плити під наступні шари підлоги. Такий ремонт може підняти її рівень, тому конструкцію та послідовність робіт слід визначити заздалегідь.

Новини партнерів