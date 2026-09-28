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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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467
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1 хв

Вона в сукні з мереживом, він — у костюмі-трійці: Бред Пітт і його кохана позували на фестивалі в Іспанії

Інес де Рамон підтримала Пітта на презентації його нового фільму «Серце звіра».

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Бред Пітт та Інес де Рамон

Інес де Рамон і Бред Пітт / © Getty Images

Бред Пітт і його кохана Інес де Рамон відвідали показ пригодницького трилера «Серце звіра», який відбувся поза конкурсною програмою 74-го Міжнародного кінофестивалю у Сан-Себастьяні. Для актора це стало поверненням на фестиваль після 17-річної перерви.

Інес постала перед фотографами у відвертій сукні максі на тонких бретельках. Вбрання складалося з напівпрозорої сітчастої основи тілесного відтінку, прикрашеної зеленою квітковою вишивкою. Корсетний ліф із чашками підкреслив декольте, а довга пряма спідниця завершувалася невеликим шлейфом.

Інес де Рамон і Бред Пітт / © Getty Images

Інес де Рамон і Бред Пітт / © Getty Images

Волосся де Рамон зібрала у високу зачіску, залишивши біля обличчя чубчик і кілька пасом. Лук вона доповнила ніжним макіяжем із кораловим відтінком помади та блідо-рожевим манікюром.

Пітт обрав для прем’єри класичний чорний костюм-трійку. Він одягнув піджак, жилет, прямі штани, білу сорочку та чорну краватку. Завершували його елегантний образ чорні шкіряні черевики, іміджеві окуляри з золотою оправою та акуратно укладене волосся.

У фільмі Девіда Еєра Пітт зіграв ветерана спецпідрозділу Джеймса Белмонта, який після авіакатастрофи разом зі своїм вірним псом Одіном намагається вижити серед дикої природи Аляски. Стрічку можна побачити в українських кінотеатрах.

Нагадаємо, раніше Бред Пітт у камуфляжному костюмі та зі своєю коханою у романтичній сукні презентував фільм «Серце звіра» у Франкліні.

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