- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 467
- Час на прочитання
- 1 хв
Вона в сукні з мереживом, він — у костюмі-трійці: Бред Пітт і його кохана позували на фестивалі в Іспанії
Інес де Рамон підтримала Пітта на презентації його нового фільму «Серце звіра».
Бред Пітт і його кохана Інес де Рамон відвідали показ пригодницького трилера «Серце звіра», який відбувся поза конкурсною програмою 74-го Міжнародного кінофестивалю у Сан-Себастьяні. Для актора це стало поверненням на фестиваль після 17-річної перерви.
Інес постала перед фотографами у відвертій сукні максі на тонких бретельках. Вбрання складалося з напівпрозорої сітчастої основи тілесного відтінку, прикрашеної зеленою квітковою вишивкою. Корсетний ліф із чашками підкреслив декольте, а довга пряма спідниця завершувалася невеликим шлейфом.
Волосся де Рамон зібрала у високу зачіску, залишивши біля обличчя чубчик і кілька пасом. Лук вона доповнила ніжним макіяжем із кораловим відтінком помади та блідо-рожевим манікюром.
Пітт обрав для прем’єри класичний чорний костюм-трійку. Він одягнув піджак, жилет, прямі штани, білу сорочку та чорну краватку. Завершували його елегантний образ чорні шкіряні черевики, іміджеві окуляри з золотою оправою та акуратно укладене волосся.
У фільмі Девіда Еєра Пітт зіграв ветерана спецпідрозділу Джеймса Белмонта, який після авіакатастрофи разом зі своїм вірним псом Одіном намагається вижити серед дикої природи Аляски. Стрічку можна побачити в українських кінотеатрах.
Нагадаємо, раніше Бред Пітт у камуфляжному костюмі та зі своєю коханою у романтичній сукні презентував фільм «Серце звіра» у Франкліні.