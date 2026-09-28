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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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91
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1 хв

В ефектних ботфортах і мінісукні зі стразами: гламурна Періс Гілтон сяяла на премії MTV VMA

Світська левиця обожнює привертати увагу своїми розкішними образами.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Періс Гілтон

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон у гламурному аутфіті з’явилася на церемонії вручення премії MTV Video Music Awards, яка відбулася у театрі Peacock у Лос-Анджелесі. На блакитну доріжку вона вийшла разом зі своєю сестрою Нікі Гілтон.

Періс була одягнена у сріблясту мінісукню з колекції The Blonds осінь-зима 2025. Вбрання було повністю вкрите стразами, мало глибоке декольте з м’яким драпуванням, відкриті боки, високу лінію стегон та асиметричні складки на спідниці.

Періс і Нікі Гілтони / © Associated Press

Періс і Нікі Гілтони / © Associated Press

Вбрання вона поєднала з чоботами Christian Louboutin Circus Max Botta Alta, які виготовили для неї на замовлення. Сріблясте взуття з гострими носками, високими підборами, кристалами і численними фігурними вирізами нагадувало гладіаторські сандалі.

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Аутфіт Гілтон доповнила нюдовими довгими рукавички зі стразами і широким блискучим чокером. У неї був ідеально рівний боб з проділом посередині, а в макіяжі вона зробила акцент на очах і рожево-пудрових губах. Вуха зірка прикрасила великими діамантовими сережками-цвяшками.

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Нагадаємо, Періс Гілтон у плісованій мініспідниці і з сумкою у формі собаки постала на тенісному турнірі.

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