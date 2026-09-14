У плісованій мініспідниці і з сумкою у формі собаки: грайлива Періс Гілтон на тенісному турнірі

Періс Гілтон / © Associated Press

Реклама

Періс Гілтон відвідала Відкритий чемпіонат США з тенісу, який відбувся у Національному тенісному центрі Біллі Джин Кінг USTA у Нью-Йорку.

Там вона постала в ефектному образі Gucci, у якому поєдналися червоний, темно-синій і білий кольори. На Періс був червоний в’язаний жилет з V-подібним вирізом, ґудзиками і контрастними смугами, який вона поєднала з довгим темно-синім кардиганом.

Реклама

Періс Гілтон / © Getty Images

Також Гілтон одягла коротку плісовану спідницю у тенісному стилі, декоровану смугастою облямівкою. Вбрання підкреслило її стрункі ноги, які вона акцентувала бежевими колготками у дрібну сітку та чорними туфлями з пряжками з камінням.

Реклама

Найкумеднішою деталлю аутфіту стала червона шкіряна сумка у формі собаки, прикрашена смугастою попоною. На шиї Періс мала широкий чокер, повністю розшитий червоними кристалами. Вона також взяла з собою дзеркало зі стразами у формі серця.

Періс Гілтон / © Associated Press

Волосся знаменитість уклала рівними пасмами з проділом посередині, зробила макіяж у нюдово-бежевій гамі, бежевий манікюр і наділа на обличчя чорні сонцезахисні окуляри. Діамантові сережки й каблучки завершили її лук.

Періс Гілтон / © Associated Press

Нагадаємо, Періс Гілтон у гламурній срібній сукні Gucci, розшитій лелітками й бісером, з’явилася на благодійному вечорі.

Новини партнерів