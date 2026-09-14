ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
227
Час на прочитання
1 хв

У плісованій мініспідниці і з сумкою у формі собаки: грайлива Періс Гілтон на тенісному турнірі

Світська левиця прийшла на спортивну подію у вбранні в стилі препі та додала до нього незвичайний аксесуар.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Періс Гілтон

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон відвідала Відкритий чемпіонат США з тенісу, який відбувся у Національному тенісному центрі Біллі Джин Кінг USTA у Нью-Йорку.

Там вона постала в ефектному образі Gucci, у якому поєдналися червоний, темно-синій і білий кольори. На Періс був червоний в’язаний жилет з V-подібним вирізом, ґудзиками і контрастними смугами, який вона поєднала з довгим темно-синім кардиганом.

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Також Гілтон одягла коротку плісовану спідницю у тенісному стилі, декоровану смугастою облямівкою. Вбрання підкреслило її стрункі ноги, які вона акцентувала бежевими колготками у дрібну сітку та чорними туфлями з пряжками з камінням.

Найкумеднішою деталлю аутфіту стала червона шкіряна сумка у формі собаки, прикрашена смугастою попоною. На шиї Періс мала широкий чокер, повністю розшитий червоними кристалами. Вона також взяла з собою дзеркало зі стразами у формі серця.

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Волосся знаменитість уклала рівними пасмами з проділом посередині, зробила макіяж у нюдово-бежевій гамі, бежевий манікюр і наділа на обличчя чорні сонцезахисні окуляри. Діамантові сережки й каблучки завершили її лук.

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Нагадаємо, Періс Гілтон у гламурній срібній сукні Gucci, розшитій лелітками й бісером, з’явилася на благодійному вечорі.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie