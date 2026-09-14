ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
43
Час на прочитання
1 хв

Вагітна Кейлі Куоко вийшла на червону доріжку з коханим — відомим актором

Зірка продемонструвала ніжний і водночас елегантний образ, зробивши акцент на животі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Кейлі Куоко

Кейлі Куоко / © Getty Images

Зірка культового ситкому «Теорія великого вибуху» — 40-річна Кейлі Куоко — завітала на вечірку BAFTA TV Tea Party, що відбулася Беверлі-Гіллз.

Акторка зараз на останніх тижнях вагітності і підкреслила свій округлий живіт сукнею від Ely Ely насиченого темного відтінку. Вбрання мало асиметричний крій з одним рукавом, а прикрашали його елегантні лаконічні складки.

Кейлі Куоко / © Getty Images

Кейлі Куоко / © Getty Images

Вона доповнила лук простою зачіскою, макіяжем і клатчем від Aquazzura.

На червону доріжку Куоко вийшла зі своїм коханим — 44-річним актором Томом Пелфрі, який одягнув білу сорочку, чорні штани і лофери. Пара возувала обійнявшись і була дуже щасливою.

Кейлі Куоко і Том Пелфрі / © Getty Images

Кейлі Куоко і Том Пелфрі / © Getty Images

Для Кейлі і Тома майбутній малюк — це вже друга спільна дитина, адже вони також виховують 3-річну доньку.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie