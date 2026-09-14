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- Шоу-бізнес
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Вагітна Кейлі Куоко вийшла на червону доріжку з коханим — відомим актором
Зірка продемонструвала ніжний і водночас елегантний образ, зробивши акцент на животі.
Зірка культового ситкому «Теорія великого вибуху» — 40-річна Кейлі Куоко — завітала на вечірку BAFTA TV Tea Party, що відбулася Беверлі-Гіллз.
Акторка зараз на останніх тижнях вагітності і підкреслила свій округлий живіт сукнею від Ely Ely насиченого темного відтінку. Вбрання мало асиметричний крій з одним рукавом, а прикрашали його елегантні лаконічні складки.
Вона доповнила лук простою зачіскою, макіяжем і клатчем від Aquazzura.
На червону доріжку Куоко вийшла зі своїм коханим — 44-річним актором Томом Пелфрі, який одягнув білу сорочку, чорні штани і лофери. Пара возувала обійнявшись і була дуже щасливою.
Для Кейлі і Тома майбутній малюк — це вже друга спільна дитина, адже вони також виховують 3-річну доньку.