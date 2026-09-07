Яке церковне свято в Україні 14 вересня

Церковне свято 14 вересня / © unsplash.com

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14 вересня (27 вересня), в православному календарі Воздвиження чесного і животворного Хреста Господнього. За церковним переказом, Хрест Господній знайшли в Єрусалимі у IV столітті за правління імператора Костянтина Великого. Пошуками святині займалася його мати — цариця Олена.

Вважалося, що після розп’яття Христа місце Голгофи було засипане землею, а згодом там спорудили язичницькі храми. Олена наказала провести пошуки, під час яких знайшли три хрести. За переказом, визначити саме той, на якому був розіп’ятий Спаситель, допомогло чудо: після дотику до одного з хрестів тяжкохвора людина отримала зцілення.

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Згодом на місці Гробу Господнього та Голгофи спорудили храм Воскресіння Христового. За традицією, під час освячення храму святиню урочисто підняли над натовпом, щоб усі присутні могли її побачити. Саме з цим обрядом пов’язана назва свята — Воздвиження, тобто піднесення Хреста.

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Церковне свято в Україні 14 вересня за старим календарем

За старим календарем 14 вересня в Україні вшановували пам’ять Симеона Стовпника. Симеон багато років молився і постив, а згодом оселився на високому стовпі, де проводив час у молитві та духовних роздумах. Через це його назвали Стовпником. До святого приходили люди з різних місць, просили поради, молитви та духовної підтримки.

Прикмети 14 вересня

Народні прикмети 14 вересня / © pexels.com

Ясний і теплий день — осінь буде теплою та сухою.

Дощ 14 вересня — осінь очікували дощовою.

Багато павутиння — до довгої, сухої осені.

Що не можна робити 14 вересня

Не рекомендували вирушати до лісу. Наші предки вірили, що цього дня там особливо активна нечиста сила. Водночас таке повір’я мало й цілком практичне підґрунтя: восени змії ховаються від холоду, а ведмеді готуються до зимівлі та облаштовують барлоги, тому зустріч із дикими тваринами могла становити небезпеку.

Що можна робити 14 вересня

Особливу увагу цього дня приділяли харчуванню. 14 вересня дотримуються суворого посту, тому на столі мають бути лише пісні страви. Від м’яса, риби, молочних продуктів та яєць за церковними правилами відмовляються. А за давнім повір’ям, людина, яка постить на Воздвиження, може отримати прощення семи гріхів.

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