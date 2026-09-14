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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
29
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 15 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли слід зважити всі "за" і "проти"

День кардинальних життєвих змін, коли рекомендується втілювати в життя будь-які — навіть дуже складні — проєкти

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Жовте листя на дереві

Жовте листя на дереві / © Getty Images

Успіх супроводжуватиме тих із нас, хто не розраховує на те, що все владнається само собою, а не боїться працювати й готовий діяти активно.

Будь-які дії потрібно продумувати на кілька кроків наперед, зважуючи всі «за» і «проти» — на інтуїцію та імпровізацію, що випливає з неї, розраховувати не варто, можна припуститися серйозної помилки, потрібно керуватися лише логікою та здоровим глуздом.

Овен

Секрет вашого успіху цього дня — непохитна впевненість у собі: взагалі-то, вам її не бракує, але якщо раптом з’явиться хоча б найменший сумнів, потрібно знайти спосіб позбутися його.

Телець

Цього дня ні на роботі, ні вдома не варто надто напружуватися — перевтомитися можна буде легко, а от про справедливу оцінку ваших зусиль навряд чи йтиметься, тож і марно старатися не варто.

Близнята

Представникам вашого знака, чи не єдиного у зодіаку, не варто ухвалювати кардинальних рішень: якщо ж обставини все-таки будуть тиснути, варто спершу порадитися з людьми, яких ви поважаєте.

Рак

Не варто перейматися подіями, які можуть статися цього дня, навіть якщо на перший погляд вони здадуться вам неприємними: вже завтра стане зрозуміло, що позитивних наслідків від них набагато більше, ніж негативних.

Лев

Невдоволення професійними успіхами та подіями в особистому житті, які трапляться у вас цього дня, є ситуативним і тимчасовим — вже завтра ви дивуватиметеся, як взагалі могли дійти до таких дивних думок.

Діва

Цей день сприятливий для зустрічі з людиною з минулого, у яку ви колись були закохані: можливо, доля дасть вам ще один шанс налагодити з нею стосунки — намагайтеся ним не знехтувати.

Терези

Важливо стримувати свої емоції, інакше ви ризикуєте образити когось із близьких вам людей: якщо таке трапиться, потрібно одразу ж, як то кажуть, «по гарячих слідах», перепросити цю людину.

Скорпіон

Не варто брати близько до серця зауваження, які можуть зробити цього дня люди з вашого оточення, — їхні слова відображатимуть не ваші чесноти та недоліки, а їхній власний — поганий — настрій.

Стрілець

Не рекомендується дослухатися до порад людей, з якими ви мало знайомі або взагалі не знайомі: не знаючи вас і ваших поглядів, вони навряд чи зможуть підказати правильний вихід із ситуації, що склалася.

Козоріг

Не варто витрачати час і енергію на розв’язання проблем інших людей, з якими вони можуть звернутися до вас: краще зайнятися своїми справами, тим більше що у вас їх накопичилося чимало, і всі — першочергові.

Водолій

Цей день сприятливий для зустрічі з коханою людиною в романтичній атмосфері: головне — не чекати, що вам створять усі умови для побачення, а самостійно його організувати — як то кажуть, хочеш зробити добре — зроби сам.

Риби

Не варто перейматися через можливі цього дня дрібні побутові неприємності — їх вдасться розв’язати досить швидко: вже завтра ви навіть не згадаєте, що вас засмучувало сьогодні, тож не варто робити з цього трагедію.

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