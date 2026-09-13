Гороскоп на 14 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми будемо невдоволені собою

Човни на воді / © Associated Press

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Найпоширенішим відчуттям у цей час може виявитися усвідомлення того, що життя прожито даремно, а ми самі — невдахи, які не змогли нічого досягти ані в професійній діяльності, ані в особистому житті.

На щастя, це лише настрій дня, уже завтра він мине.

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Овен

Працювати сьогодні краще дистанційно: так колеги не будуть постійно відволікати вас, та й на дорогу у два боки не доведеться витрачати дорогоцінний час, а отже, ви зможете зробити все, що запланували.

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Телець

Сварка з близькою людиною, яка сталася цього дня, попри свою уявну дріб’язковість може призвести до розставання, тож якщо такий кардинальний сценарій не входить у ваші плани, опануйте себе.

Близнята

Сьогодні навіть найменший привід може стати причиною серйозного нервового зриву, а, можливо, й тривалої депресії, тож не варто брати чужі слова близько до серця та робити з мухи слона.

Рак

Ідея, яка сьогодні може спасти вам на думку, значно полегшить роботу над проєктом, над яким ви зараз працюєте, а заодно й підвищить продуктивність праці та як наслідок — і гонорар.

Лев

Енергію, яка сьогодні буквально розпирає вас зсередини, потрібно спрямувати насамперед на роботу, яку ви давно відкладали — як професійну, так і побутову, а вже потім — на все інше.

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Діва

Важливі справи бажано планувати лише на першу половину дня — другу, незважаючи на те, що це понеділок, варто присвятити відпочинку, інакше ви ризикуєте остаточно втратити енергію і виснажитися.

Терези

Роздратування цього дня можуть викликати навіть найдорожчі люди, зокрема члени родини, сварка з якими категорично небажана, тому краще — на благо як їм, так і вам — максимально обмежити спілкування з ними.

Скорпіон

Зауваження, які цього дня можуть висловити вам люди навколо, зокрема найближчі, матимуть під собою вагомі підстави, тому варто спокійно їх вислухати та зробити правильні висновки.

Стрілець

Почуття незадоволеності життям, яке може охопити вас цього дня, буде зумовлене не реальним станом справ, а впливом місячних енергій, тож потрібно просто перетерпіти цей негатив — завтра все мине.

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Козоріг

Навіть спілкуючись із близькими друзями, не варто нікого обговорювати і — тим більше — засуджувати: ваші слова якимось незрозумілим чином стануть відомі об’єкту пліток, а звідти вже недалеко й до серйозного конфлікту.

Водолій

Цього дня у вас буде багато роботи та інших — найрізноманітніших — справ, але встигнути все не лише можна, а й потрібно: для цього треба розподілити завдання за часом і ретельно дотримуватися складеного графіка.

Риби

Від зустрічей із друзями та — особливо — романтичних побачень краще утриматися — найімовірніше, вони не виправдають очікувань, а, навпаки, серйозно розчарують, що передбачувано стане причиною негативних емоцій.

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