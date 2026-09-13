В елегантній сукні-пальті і мюлях: Памела Андерсон привернула увагу на Тижні моди у Лондоні

Памела Андерсон / © Getty Images

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Памела Андерсон відвідала показ нової колекції бренду Khaite, який відбувся у межах Тижня моди в Нью-Йорку.

Акторка, як завжди, мала красивий вигляд в ансамблі від цього бренду. На ній була елегантна чорна довга сукня-пальто. Вбрання мало приталений силует, чітко окреслені плечі, круглу горловину, накладні клапани, ряд чорних ґудзиків і розріз внизу посередині.

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Памела Андерсон / © Getty Images

Памела доповнила аутфіт чорними лакованим мюлями на невисоких підборах, компактним шкіряним клатчем і стильними чорними сонцезахисними окулярами.

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Її біляве волосся було укладене м’якими хвилями у ретростилі. На обличчі у неї був макіяж із помадою ягідного відтінку. Лук завершив довгий світлий манікюр.

Нагадаємо, раніше Памела Андерсон викликала фурор своїм виходом у розкішній жовтій сукні зі шлейфом від Carolina Herrera.

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