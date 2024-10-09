Навіщо під час варіння буряка додавати оцет: секрети досвідчених господинь

Як зварити буряк, щоб він не втратив колір

Без буряка неможливо уявити борщ, оселедець під шубою та багато інших українських страв. Цінують буряк за чудові смакові якості, корисні властивості і також за яскравий колір, який він надає стравам.

Однак нерідко під час варіння овоч втрачає цей яскравий бордовий колір, стають менш солодкими. Щоб буряк зберіг свій насичений колір та смак, потрібно правильно його зварити та додати оцет в каструлю.

Як правильно варити буряк

Насамперед потрібно правильно підібрати коренеплоди - вони повинні бути невеликі за розміром, одного розміру, бажано одного сорту, без пошкоджень. Невеликі коренеплоди зваряться швидше, якщо вони будуть одного розміру, то готовності прийдуть одночасно.

Перед тим, як варити буряк, не потрібно видаляти з нього хвостики, обрізати шкірку або розрізати коренеплід на частини. Інакше сік буде витікати у воду, овоч буде втрачати свій колір та смак.

Буряки покласти у велику каструлю, бажано з товстим дном та стінками, залити холодною водою та поставити на плиту.

Після закипання вогонь слід зменшити до мінімуму, щоб вода в каструлі сильно не вирувала.

Готувати буряки потрібно в середньому 50–60 хвилин, час варіння залежить від розміру овоча та сорту.

Щоб зварені буряки залишилися насиченого кольору, потрібно додати в каструлю з водою оцет. На літр води знадобиться третина столової ложки оцту. Замість оцту можна успішно використовувати лимонний сік або лимонну кислоту.

Після того, як буряк звариться, гарячу воду злити, потім залити його крижаною водою і залишити остигати воду. Завдяки цьому, якщо буряк не доварився, він дійде, а шкірка легше знімається.