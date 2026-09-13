Сеча може сигналізувати про проблеми з нирками: 4 зміни, які не варто ігнорувати

Сеча, аналізи / © pixabay.com

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Нирки фільтрують кров, виводять зайву рідину та продукти обміну. Якщо їхня робота порушується, це іноді можна помітити за змінами сечі.

Про це пише egeszsegkalauz.hu.

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1. Постійно піниста сеча

Поодинокі бульбашки після сечовипускання — нормальне явище. Сеча може тимчасово пінитися через зневоднення, сильний струмінь або фізичні навантаження.

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Однак якщо вона регулярно стає дуже пінистою, причиною може бути підвищений вміст білка — протеїнурія. Це один із можливих ранніх сигналів пошкодження нирок.

2. Кров у сечі

Рожева, червона або коричнева сеча може містити кров. Іноді її настільки мало, що виявити її можна лише під час аналізу.

Кров у сечі може бути пов'язана із захворюваннями нирок, але також виникає через інфекції сечовивідних шляхів, камені та інші проблеми. Тому такий симптом потребує обстеження.

3. Сеча стала темною або кольору коли

Темно-коричнева, чайного або «кока-кольного» кольору сеча іноді може свідчити про наявність крові та зустрічатися при певних захворюваннях нирок.

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Водночас потемніння може виникати через зневоднення, деякі ліки або проблеми з печінкою та жовчними шляхами. Якщо зміна кольору тривала і не має очевидного пояснення, варто звернутися до лікаря.

4. Змінилася кількість сечі

Помітне та тривале зменшення кількості сечі може виникати при порушеннях роботи нирок. Водночас тимчасово менше сечі утворюється, наприклад, після недостатнього вживання рідини або сильної спеки.

Часте сечовипускання також не означає автоматично, що нирки працюють краще. Воно може бути пов'язане з великою кількістю випитої рідини, ліками, інфекціями чи діабетом.

Важливіше за зовнішній вигляд — аналізи

Хронічна хвороба нирок тривалий час може протікати практично без симптомів. Саме тому оцінювати їхню роботу лише за кольором, запахом чи кількістю сечі не можна.

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Для перевірки функції нирок лікарі використовують аналізи крові та сечі. Зокрема, за рівнем креатиніну розраховують показник eGFR, а аналіз сечі допомагає виявити білок, альбумін або кров.

Особливо важливо регулярно обстежуватися людям із підвищеним тиском або цукровим діабетом.

Якщо кров у сечі з'явилася без очевидної причини, сеча тривалий час залишається сильно пінистою або незвично темною, не варто відкладати візит до лікаря.

Нагадаємо, перед здаванням крові на аналізи медики радять не курити, оскільки нікотин і чадний газ можуть впливати на склад крові, рівень кисню та тиск. Для точніших результатів бажано утриматися від куріння щонайменше 1,5–2 години до процедури. Після забору крові також варто не курити близько двох годин, щоб уникнути запаморочення та погіршення самопочуття

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