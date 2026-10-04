Тюфтелі під соусом: рецепт ароматної вечері

Тюфтелі під соусом tiktok.com/@mil_alexx_pp

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Якщо хочеться приготувати щось ситне, домашнє та без зайвих складнощів, тюфтелі під соусом — саме те, що треба, про це розповіли не сторінці mil_alexx_pp. Для них знадобляться курячий фарш, рис, цибуля та яйце, а основу соусу становлять сметана, овочі та ароматна приправа. У результаті виходить ніжна страва, яка чудово підійде для обіду чи легкої вечері.

Тюфтелі під соусом tiktok.com/@mil_alexx_pp

Інгредієнти

Для тюфтелей

курячий фарш — 600 г

яйця — 1 шт.

цибуля — 150 г

сухий рис — 100 г

олія — 15 г

сіль

перець

паприка

Для соусу

овочева приправа — 1 ст. л

сметана — 3 ст. л

вода — 600 мл

борошно — 1 ст. л

сіль

перець

Для овочевої основи

цибуля — 1 шт.

морква — 1 шт.

солодкий перець — 1 шт.

олія для смаження

Тюфтелі під соусом tiktok.com/@mil_alexx_pp

Приготування

Відваріть рис до готовності та дайте йому трохи охолонути. У мисці змішайте курячий фарш, відварений рис, дрібно нарізану цибулю та яйце. Додайте сіль, перець і паприку. Добре вимішайте масу, змочіть руки водою та сформуйте тюфтелі середнього розміру. У великій сковороді розігрійте трохи олії. Обсмажуйте подрібнену цибулю та натерту моркву близько 4 хв. Потім додайте нарізаний солодкий перець і готуйте ще приблизно 5 хв, періодично помішуйте. Сметану змішайте з борошном, водою, сіллю та перцем до однорідності. Всипте суміш до овочів і добре перемішайте. Обережно викладіть м’ясні кульки у сковороду із соусом. Додайте овочеву приправу і накрийте кришкою. Готуйте на невеликому вогні приблизно 15 хв. Періодично обережно перемішуйте, щоб тюфтелі рівномірно просочувалися соусом і не пригорали. Готову страву перед подачею можна посипати свіжою зеленню.

Ніжні курячі тюфтелі у густому овочево-сметанному соусі — той випадок, коли звичайні інгредієнти перетворюються на повноцінну домашню страву без довгого стояння біля плити.

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