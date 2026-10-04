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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
350
Час на прочитання
2 хв

Тюфтелі під соусом: рецепт ароматної вечері

Соковиті курячі тюфтелі, ніжний сметанний соус та овочів — простий варіант домашньої вечері, який легко приготувати всього за пів години.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
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Тюфтелі під соусом tiktok.com/@mil_alexx_pp

Тюфтелі під соусом tiktok.com/@mil_alexx_pp

Якщо хочеться приготувати щось ситне, домашнє та без зайвих складнощів, тюфтелі під соусом — саме те, що треба, про це розповіли не сторінці mil_alexx_pp. Для них знадобляться курячий фарш, рис, цибуля та яйце, а основу соусу становлять сметана, овочі та ароматна приправа. У результаті виходить ніжна страва, яка чудово підійде для обіду чи легкої вечері.

Тюфтелі під соусом tiktok.com/@mil_alexx_pp

Тюфтелі під соусом tiktok.com/@mil_alexx_pp

Інгредієнти

Для тюфтелей

  • курячий фарш — 600 г

  • яйця — 1 шт.

  • цибуля — 150 г

  • сухий рис — 100 г

  • олія — 15 г

  • сіль

  • перець

  • паприка

Для соусу

  • овочева приправа — 1 ст. л

  • сметана — 3 ст. л

  • вода — 600 мл

  • борошно — 1 ст. л

  • сіль

  • перець

Для овочевої основи

  • цибуля — 1 шт.

  • морква — 1 шт.

  • солодкий перець — 1 шт.

  • олія для смаження

Тюфтелі під соусом tiktok.com/@mil_alexx_pp

Тюфтелі під соусом tiktok.com/@mil_alexx_pp

Приготування

  1. Відваріть рис до готовності та дайте йому трохи охолонути.

  2. У мисці змішайте курячий фарш, відварений рис, дрібно нарізану цибулю та яйце.

  3. Додайте сіль, перець і паприку.

  4. Добре вимішайте масу, змочіть руки водою та сформуйте тюфтелі середнього розміру.

  5. У великій сковороді розігрійте трохи олії.

  6. Обсмажуйте подрібнену цибулю та натерту моркву близько 4 хв.

  7. Потім додайте нарізаний солодкий перець і готуйте ще приблизно 5 хв, періодично помішуйте.

  8. Сметану змішайте з борошном, водою, сіллю та перцем до однорідності.

  9. Всипте суміш до овочів і добре перемішайте.

  10. Обережно викладіть м’ясні кульки у сковороду із соусом.

  11. Додайте овочеву приправу і накрийте кришкою.

  12. Готуйте на невеликому вогні приблизно 15 хв.

  13. Періодично обережно перемішуйте, щоб тюфтелі рівномірно просочувалися соусом і не пригорали.

  14. Готову страву перед подачею можна посипати свіжою зеленню.

Ніжні курячі тюфтелі у густому овочево-сметанному соусі — той випадок, коли звичайні інгредієнти перетворюються на повноцінну домашню страву без довгого стояння біля плити.

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