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Тюфтелі під соусом: рецепт ароматної вечері
Соковиті курячі тюфтелі, ніжний сметанний соус та овочів — простий варіант домашньої вечері, який легко приготувати всього за пів години.
Якщо хочеться приготувати щось ситне, домашнє та без зайвих складнощів, тюфтелі під соусом — саме те, що треба, про це розповіли не сторінці mil_alexx_pp. Для них знадобляться курячий фарш, рис, цибуля та яйце, а основу соусу становлять сметана, овочі та ароматна приправа. У результаті виходить ніжна страва, яка чудово підійде для обіду чи легкої вечері.
Інгредієнти
Для тюфтелей
курячий фарш — 600 г
яйця — 1 шт.
цибуля — 150 г
сухий рис — 100 г
олія — 15 г
сіль
перець
паприка
Для соусу
овочева приправа — 1 ст. л
сметана — 3 ст. л
вода — 600 мл
борошно — 1 ст. л
сіль
перець
Для овочевої основи
цибуля — 1 шт.
морква — 1 шт.
солодкий перець — 1 шт.
олія для смаження
Приготування
Відваріть рис до готовності та дайте йому трохи охолонути.
У мисці змішайте курячий фарш, відварений рис, дрібно нарізану цибулю та яйце.
Додайте сіль, перець і паприку.
Добре вимішайте масу, змочіть руки водою та сформуйте тюфтелі середнього розміру.
У великій сковороді розігрійте трохи олії.
Обсмажуйте подрібнену цибулю та натерту моркву близько 4 хв.
Потім додайте нарізаний солодкий перець і готуйте ще приблизно 5 хв, періодично помішуйте.
Сметану змішайте з борошном, водою, сіллю та перцем до однорідності.
Всипте суміш до овочів і добре перемішайте.
Обережно викладіть м’ясні кульки у сковороду із соусом.
Додайте овочеву приправу і накрийте кришкою.
Готуйте на невеликому вогні приблизно 15 хв.
Періодично обережно перемішуйте, щоб тюфтелі рівномірно просочувалися соусом і не пригорали.
Готову страву перед подачею можна посипати свіжою зеленню.
Ніжні курячі тюфтелі у густому овочево-сметанному соусі — той випадок, коли звичайні інгредієнти перетворюються на повноцінну домашню страву без довгого стояння біля плити.