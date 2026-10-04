Відома українська зірка розкрила проблему своєї ваги і з чим боролася: дружина Павліка дала пораду

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

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Українська реперка alyona alyona відверто заговорила про свою вагу та реакцію людей на її зовнішність.

Артистка пояснила, що для неї проблема ніколи не зводилася лише до любові до солодкого чи переїдання, адже особливе ставлення до їжі вона помічала в собі ще в ранньому дитинстві.

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Своїми спогадами виконавиця поділилася в Instagram. За словами alyona alyona, вже маленькою вона відчувала значно сильніший голод, ніж інші діти, і постійно хотіла їсти. Саме тому, говорить артистка, її історія з вагою почалася задовго до дорослого життя.

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«Моя вага і проблеми з вагою не прийшли від якогось гормонального збою. Ні, я така народилася. Я така була і такою я прожила все своє життя і живу зараз», — заявила реперка.

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Вона пригадала, як у дитсадку любила те, чого інші діти не хотіли, та практично ніколи не відмовлялася від додаткової порції їжі. Навіть після приймання їжі бажання перекусити могло швидко повертатися.

«Я пам’ятаю це непереборне відчуття всередині себе, бажання отримати ще. І це приносило мені дуже велике задоволення. Мій голод завжди був більшим, ніж у тих діток, з якими я гралася. Це було неконтрольовано. Я не могла пояснити, чому це і звідки», — розповіла артистка.

При цьому alyona alyona наголошує: у її дитинстві не було постійного доступу до великої кількості солодощів чи якогось незвичного харчування. У родині готували звичайну домашню їжу, а смаколики переважно з’являлися на свята.

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З віком ситуація не змінилася. У школі реперка вже помітно відрізнялася від однолітків. Вона пригадує, що була «найбільшою» дитиною у класі, а мама намагалася допомогти їй схуднути. Разом вони пробували обмежувати харчування та дотримуватися дієт, однак постійне відчуття голоду суттєво ускладнювало ці спроби.

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Водночас у коментарях підтримали зірку після її одкоровення. До того ж свою пораду залишила дружина співака Віктора Павліка — блогерка Катерина Реп’яхова. Вона звернулася до реперки з ідеєю розглянути цю проблему голоду з точки зору генетики.

«Я трохи почитала і дізналася, що таке справді буває: при деяких генетичних порушеннях мозок інакше отримує та обробляє сигнали про енергетичні запаси й насичення. Тобто людина може фізіологічно відчувати значно сильніший голод. Можливо, є сенс звернутися до генетика. Лікар зможе підказати, яке саме генетичне дослідження доцільне у твоєму випадку, наприклад, секвенування панелі генів, пов’язаних з раннім ожирінням і гіперфагією», — написала Катерина.

Реакція Катерини Реп’яхова на допис alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Цибульська після кардинального схуднення розкрила нову вагу і на фото до і після шокувала змінами.

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