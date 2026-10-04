Вагітна Ірина Федишин приїхала до мами у гості й замилувала фото з нагоди особливого свята

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

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Українська співачка Ірина Федишин розповіла про особливе свято у родині.

Так, днями її мама Леся відсвяткувала день народження. Тож вся родина зібралася разом, аби розділити момент. У своєму фотоблогу вагітна артистка поділилася фото з іменинницею-красунею. На світлині вони обоє позують у яскравих вбраннях з квітами в руках.

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«Сьогодні зібралися у тісному сімейному колі, з нагоди Дня народження мами. Дорога Матусю, вітаємо Вас! Мамо дуже Вас любимо і цінуємо. Ви у нас найкраща», — зворушливо написала зірка.

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Ірина Федишин з мамою / © instagram.com/irynafedyshyn

У коментарях шанувальники долучилися до привітань і залишили теплі побажання іменинниці.

Щирі вітання пані Лесі! Міцного здоров’я та многая і благая літа вам!

Мама щаслива, бо має таку гарну і талановиту доцю й онуків, ну і зятя файного. Здоров’я міцного пані Лесі і довгих років життя!

Мої вітання! Найщиріші побажання для пані Лесі! Бажаю всіх земних та небесних благ! А також обов’язково здійснення мрій!

Нагадаємо, нещодавно ведуча Соломія Вітвіцька народила первістка і показала перші фото з родиною — чоловіком і сином.

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