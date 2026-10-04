РФ атакує мости у столиці / © Getty Images

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Сьогодні, 4 жовтня, російські війська знову завдали удару по Північному мосту в Києві.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Він зазначив, що на місце вже виїхали екстрені служби.

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На кадрах, які потрапили до Мережі, видно, як дрон атакував Північний міст, унаслідок чого було пошкоджено дорожнє покриття.

Дата публікації 10:45, 04.10.26 Кількість переглядів 80 Росіяни знову влучили у Південний міст - момент удару

Нагадаємо, російській військові 3 жовтня атакували Північний міст у Києві.

«На Північному мосту пошкоджене дорожнє полотно й контактна тролейбусна мережа. Рух мостом з лівого на правий берег наразі перекрили», — написав Кличко.

Близько 11:00 міська влада повідомила, що пошкоджена контактна мережа підлягає ремонту. Рух транспорту залишається обмежений: з лівого на правий берег працюють три смуги, із правого на лівий — одна смуга.

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2 жовтня російська армія завдала удару по Південному мосту в Києві.

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