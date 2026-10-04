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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1433
Час на прочитання
1 хв

Нова атака по Північному мосту — момент удару потрапив на відео

Російський безпілотник атакував Північний міст у Києві. Внаслідок влучання пошкоджено дорожнє полотно.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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РФ атакує мости у столиці

РФ атакує мости у столиці / © Getty Images

Сьогодні, 4 жовтня, російські війська знову завдали удару по Північному мосту в Києві.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що на місце вже виїхали екстрені служби.

На кадрах, які потрапили до Мережі, видно, як дрон атакував Північний міст, унаслідок чого було пошкоджено дорожнє покриття.

Нагадаємо, російській військові 3 жовтня атакували Північний міст у Києві.

«На Північному мосту пошкоджене дорожнє полотно й контактна тролейбусна мережа. Рух мостом з лівого на правий берег наразі перекрили», — написав Кличко.

Близько 11:00 міська влада повідомила, що пошкоджена контактна мережа підлягає ремонту. Рух транспорту залишається обмежений: з лівого на правий берег працюють три смуги, із правого на лівий — одна смуга.

2 жовтня російська армія завдала удару по Південному мосту в Києві.

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