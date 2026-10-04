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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
260
Час на прочитання
2 хв

Що покласти біля порогу, щоб захистити свій добробут і дім від лихого ока та заздрісних сусідів

Народні обереги мають особисте символічне значення та допомагають відчувати зв’язок із традиціями й налаштовують на спокій.

Автор публікації
Фото автора: Вікторія Басанець Вікторія Басанець
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Як зберегти добробут і спокій у своїй оселі

Як зберегти добробут і спокій у своїй оселі / © Фото з відкритих джерел

У народних традиціях оселю вважали не просто місцем для життя, а простором, який потрібно оберігати від заздрощів, недобрих намірів і негараздів. Саме тому в різних регіонах України існували звичаї залишати біля порогу, під підлогою або під плінтусом невеликі обереги. Вірили, що вони допомагають зберігати домашній затишок, достаток і злагоду в родині. Одним із таких символічних оберегів була дрібка солі. У народних уявленнях сіль асоціювалася з очищенням, захистом і добробутом, тому її використовували в обрядах, пов’язаних із домом.

Раніше ми писали, куди поставити грошове дерево, щоб залучити достаток у свій дім.

Що традиційно клали біля порогу та під плінтус для захисту дому

  • Сіль вважали символом очищення та захисту. У деяких народних повір’ях невелику кількість солі загортали в натуральну тканину й залишали біля порога або в непомітному місці біля входу. Вважалося, що такий оберіг допомагає зберігати спокій у домі та не впускати негатив.

  • Лавровий лист асоціювали з перемогою, успіхом і благополуччям. Його могли зберігати в оселі як символ добрих змін, достатку та здійснення задумів. За повір’ями, сухий лавровий лист, залишений у затишному місці, нагадував про прагнення господарів до добробуту.

  • Монету використовували як символ фінансового достатку. Її могли покласти біля входу або зберігати в домашньому куточку, пов’язаному з добробутом. Такий звичай символізував побажання, щоб гроші в родині не переводилися, а праця приносила гідні результати.

Як зберегти добробут і спокій у своїй оселі

Якщо вам близькі народні традиції, можна обрати один із цих символічних оберегів і сприймати його як особисте нагадування про те, що ви хочете зберегти у своєму домі: мир, достаток, взаємоповагу та відчуття безпеки.

Проте не варто закладати сіль, лавровий лист або інші продукти безпосередньо під плінтус, якщо там може накопичуватися волога. Сіль здатна вбирати вологу, а органічні матеріали з часом можуть псуватися або приваблювати комах. Якщо хочете дотриматися традиції, краще зберігати оберіг у невеликому сухому мішечку чи закритій декоративній ємності.

Захист дому від небажаного втручання починається також із цілком практичних речей: надійних замків, приватності, особистих кордонів і доброзичливих, але обережних стосунків із сусідами. А затишок і добробут підтримують щоденні звички, взаємна турбота та порядок у домі.

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