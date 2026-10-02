Як пережити зиму, якщо не буде світла й тепла: повний список того, що треба підготувати

Як підготуватися до зими, якщо не буде світла й тепла / © Фото з відкритих джерел

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Зима 2026–2027 року потребує завчасної підготовки: через можливі перебої з електропостачанням і опаленням варто подбати про тепло в оселі, запаси води, їжі та можливість залишатися на зв’язку. Експерти ДСНС і МОЗ України радять не чекати на тривалий блекаут, а заздалегідь підготувати необхідні речі та продумати дії для всієї родини. Ось що варто зробити вже зараз.

Раніше ми писали, які консерви довго зберігаються та не псуються, їх треба мати про запас.

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Що купити заздалегідь: повний список необхідного

Насамперед підготуйте запаси, які допоможуть пережити кілька днів без електрики, води та опалення.

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Для освітлення та зв’язку:

ліхтарі на батарейках або з акумулятором;

запасні батарейки;

повербанки для телефонів;

зарядні кабелі та автомобільний зарядний пристрій;

зарядну станцію, якщо дозволяє бюджет;

радіоприймач на батарейках або з ручним заряджанням.

Повербанки й зарядну станцію варто зарядити завчасно. Телефон у режимі енергозбереження, із вимкненими зайвими функціями, працюватиме довше.

Для тепла:

термобілизну, теплі светри, шкарпетки, шапки;

зимові ковдри, пледи та спальні мішки;

килим або теплоізоляційний килимок для підлоги;

грілку або міцну пляшку для теплої води;

ущільнювачі для вікон і дверей;

щільні штори чи ковдру для додаткового утеплення вікон.

Для харчування:

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запас питної води в закритих ємностях;

консерви, які можна їсти без розігрівання;

галети, сухарі, горіхи, сухофрукти;

каші швидкого приготування, крупи та макарони;

дитяче харчування, якщо потрібно;

термос для гарячої води;

консервний ніж.

Воду варто зберігати в чистих закритих ємностях. Її кількість розраховуйте відповідно до потреб родини, передбачивши окремий запас для пиття, приготування їжі та гігієни.

Для здоров’я та побуту:

домашню аптечку й запас необхідних ліків;

засоби особистої гігієни;

вологі серветки, антисептик, туалетний папір;

готівку дрібними купюрами;

копії документів у водонепроникному пакеті;

корм для домашніх тварин;

вогнегасник і батарейковий датчик чадного газу.

Як зберегти тепло в оселі без опалення

За рекомендаціями фахівців, якщо квартира починає охолоджуватися, найкраще зібратися всією родиною в одній, бажано невеликій кімнаті. Щільно зачиніть двері до інших приміщень, усуньте протяги, закрийте щілини у вікнах і дверях. На підлогу можна покласти килим, а на вікна — щільні штори.

Одягайтеся кількома шарами: повітря між ними допомагає утримувати тепло. Не забувайте про шапку, сухі шкарпетки та тепле взуття навіть удома. Для зігрівання можна використовувати грілку з теплою, але не киплячою водою, загорнуту в рушник.

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Якщо температура в оселі стає небезпечно низькою, не намагайтеся за будь-яку ціну залишатися вдома. Заздалегідь дізнайтеся, де у вашому районі розташовані найближчі місця обігріву та заряджання телефонів.

Як безпечно готувати їжу та не отруїтися чадним газом

Якщо немає електрики, не використовуйте для обігріву квартири газову плиту, духовку, мангал або генератор. Генератор потрібно розміщувати лише надворі, на безпечній відстані від вікон, дверей і вентиляційних отворів, відповідно до інструкції виробника. Чадний газ не має запаху й може спричинити смертельне отруєння.

Туристичний газовий пальник використовуйте лише відповідно до його призначення та інструкції виробника. Не застосовуйте несправні прилади й не зберігайте газові балони біля джерел тепла.

Під час відключення електрики якомога рідше відкривайте холодильник і морозильник. За рекомендаціями ДСНС, закритий холодильник зазвичай зберігає холод близько чотирьох годин, а повна морозильна камера — до 48 годин, якщо її не відкривати.

Що зробити до настання морозів

Перевірте стан вікон, дверей, опалювальних приладів і димоходу, якщо маєте пічне опалення. Зарядіть усі акумулятори, перевірте ліхтарі, підготуйте запаси та домовтеся з рідними, як підтримуватимете зв’язок у разі тривалого відключення.

Окремо продумайте потреби дітей, літніх людей, людей з особливими потребами та домашніх тварин. Запишіть на папері важливі номери телефонів і адресу найближчого пункту обігріву.

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