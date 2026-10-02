Чи можна привчити волосся менше жирніти: що буде, якщо рідко мити голову

Що буде, якщо рідко мити голову / © Unsplash

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Якщо ви теж чули тезу про те, що чим рідше мити голову, тим менше вона брудниться, варто дізнатися ще й про те, що буде, якщо рідко мити волосся. Занадто великі перерви у митті волосся ще більше можуть нашкодити, ніж миття голови щодня.

Про це розповідає Egészség Kalauz.

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Що буде, якщо рідко мити голову

Великі перерви між миттям голови можуть призвести до накопичення шкірного сала, відмерлих клітин та залишків косметики. Від цього у вас можуть з’явитися лупа, свербіж та запалення.

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Універсального графіку миття голови не існує. Потреба в митті шкіри голови у кожного індивідуальна. Усе залежить від інтенсивності роботи сальних залоз, типу волосся, віку, рівня фізичної активності та косметичних засобів, якими ви користуєтеся.

Наприклад, кучеряве, товсте чи сухе волосся потребує процедур рідше, ніж тонке, яке швидко жирніє.

Популярна думка про те, що голову можна «привчити» жирніти рідше, є вигадкою. Робота сальних залоз обумовлена генетикою та гормонами. Водночас головне завдання шампуню — очищати саме шкіру голови, а не лише пасма.

Коли себум накопичується й змішується з пилом, потом та залишками лаків чи гелів, волосся стає важким, тьмяним, а на шкірі може утворитися неприємна кірка.

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Ті, хто рідко миє голову, можуть стикнутися з такими симптомами:

свербіж;

мікротравми;

кірочки;

лупа;

себорейний дерматит;

неприємний запах;

фолікуліт.

Також чимала кількість людей вважає, що часте миття голови може спровокувати облисіння. Насправді це не так. У нормі людина щодня втрачає певну кількість волосин. Якщо не мити й не розчісувати голову кілька днів, випалі волосини залишаються на голові, а під час миття ви можете побачити цілий жмуток.

Водночас сухий шампунь лише маскує жирний блиск, але не видаляє бруд. Ним не можна користуватися щодня, адже він забиває пори шкіри голови.

Надмірне миття жорсткими засобами також шкодить, адже пересушує кучеряве або пофарбоване волосся. Головне правило — орієнтуватися на сигнальні симптоми:

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Наносьте шампунь переважно на корені та шкіру голови. Піни, що стікає під час змивання шампуню, достатньо, щоб промити довжину волосся. Кондиціонер чи бальзам використовуйте лише для кінчиків і основної довжини. Не використовуйте їх на шкірі голови. Щойно з’являються свербіж, лущення, жирність чи неприємний запах, це знак, що мити голову потрібно частіше.

Чи можна мити голову щодня

Нагадаємо, що вибір частоти миття голови та догляду за волоссям залежить від індивідуальних потреб шкіри. За словами лікарки-трихологині Оксани Варламової, волосся складається з живої частини — цибулини, а також неживої — полотна. Тому шампунь слід добирати саме за типом шкіри голови.

Головним сигналом для її очищення є відчуття дискомфорту чи бажання почухатися — це свідчить про порушення балансу мікробіому та гідроліпідної мантії.

Мити голову щодня цілком безпечно, якщо в цьому є потреба й використовується правильний засіб. При схильності до жирності експертка радить обирати себорегулювальний шампунь, який заспокоює сальний секрет. Рідкісне миття, наприклад, раз на тиждень, також може нашкодити здоров’ю шкіри голови.

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