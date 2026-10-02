У шкірі й прозорому топі: експерша леді Франції Карла Бруні привернула увагу на шоу у Парижі

Фаріда Кхельфа і Карла Бруні / © Getty Images

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Колишня перша леді Франції Карла Бруні відвідала показ колекції Tom Ford весна/літо 2027, який відбувся на Вандомській площі у межах Тижня моди в Парижі.

Для виходу Бруні обрала зухвалий образ total blackю. На ній була чорна шкіряна спідниця міді із завищеною талією, яку вона поєднала з прозорим топом з глибоким V-подібним декольте та приталеною шкіряною курткою з накладними кишенями.

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Фаріда Кхельфа і Карла Бруні / © Getty Images

Лук Карла доповнила чорними колготками у дрібний горошок, гостроносими туфлями з крокодилячим тисненням на підборах, невеликим клатчем і сонцезахисними окулярами. Волосся вона уклала легкими хвилями, а в макіяжі зробила акцент на природності.

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Перед фотографами Бруні позувала разом із акторкою та колишньою моделлю Фарідою Кхельфою. Подруги трималися за руки та усміхалися на камери. У пресі їх часто називають «духовними сестрами» через багаторічну близьку дружбу.

Фаріда також обрала повністю чорне вбрання: подовжений двобортний жакет із широкими лацканами, топ із глибоким декольте, бермуди та високі лаковані крокодилячі чоботи на шпильках.

Нагадаємо, Карла Бруні на показ Saint Laurent у Парижі прийшла в обтислій чорній напівпрозорій мінісукні з квітковим мереживом.

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