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- Шоу-бізнес
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У мінісукні з прозорим мереживом і глибоким декольте: експерша леді Франції на показі Saint Laurent
Карла Бруні з’явилася на модному шоу у пікантному total black образі.
Карла Бруні відвідала показ жіночої колекції Saint Laurent сезону весна-літо 2027, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі. Нову колекцію французького дому представив креативний директор Ентоні Ваккарелло.
Для світського виходу Бруні обрала обтислу чорну напівпрозору мінісукню міді. Вбрання мало глибоке декольте, оздоблене ніжним квітковим мереживом, прозорі довгі рукави і мереживо на подолі.
Сукня чудово підкреслила струнку фігуру Карли. Образ вона доповнила мінімалістичними чорними босоніжками на високих підборах. У руках знаменитість тримала сонцезахисні окуляри. У неї було укладання з локонами і ніжний макіяж.
Нагадаємо, Карла Бруні сяяла на Каннському кінофестивалі у сукні з принтом «зебра» і в коштовностях.