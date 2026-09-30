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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
145
Час на прочитання
1 хв

У мінісукні з прозорим мереживом і глибоким декольте: експерша леді Франції на показі Saint Laurent

Карла Бруні з’явилася на модному шоу у пікантному total black образі.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Карла Бруні

Карла Бруні / © Getty Images

Карла Бруні відвідала показ жіночої колекції Saint Laurent сезону весна-літо 2027, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі. Нову колекцію французького дому представив креативний директор Ентоні Ваккарелло.

Для світського виходу Бруні обрала обтислу чорну напівпрозору мінісукню міді. Вбрання мало глибоке декольте, оздоблене ніжним квітковим мереживом, прозорі довгі рукави і мереживо на подолі.

Карла Бруні / © Getty Images

Карла Бруні / © Getty Images

Сукня чудово підкреслила струнку фігуру Карли. Образ вона доповнила мінімалістичними чорними босоніжками на високих підборах. У руках знаменитість тримала сонцезахисні окуляри. У неї було укладання з локонами і ніжний макіяж.

Нагадаємо, Карла Бруні сяяла на Каннському кінофестивалі у сукні з принтом «зебра» і в коштовностях.

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