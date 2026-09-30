- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 138
- Час на прочитання
- 1 хв
У білому мереживі і золотих босоніжках: 81-річна Гелен Міррен сяяла на кінофестивалі
Британська акторка вийшла на червону доріжку у ніжному монохромному вбранні з ажурними деталями.
Гелен Міррен відвідала Filmfest Hamburg, який відбувся у кінотеатрі CinemaxX Dammtor у німецькому Гамбурзі.
Для заходу 81-річна акторка обрала білий ансамбль, що складався з укороченої блузки та пишної спідниці міді. Верх вбрання мав рукави завдовжки три чверті, зав’язки біля шиї та великі ажурні аплікації, схожі на метеликів.
Особливо ефектний мала вигляд багатошарова мереживна спідниця з рослинними візерунками та фігурними краями.
Лук Міррен доповнила золотими босоніжками на підборах. Акторка зробила укладання з локонами і макіяж з рожевою помадою. Вуха вона прикрасила довгими сережками з камінням.