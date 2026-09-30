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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
138
Час на прочитання
1 хв

У білому мереживі і золотих босоніжках: 81-річна Гелен Міррен сяяла на кінофестивалі

Британська акторка вийшла на червону доріжку у ніжному монохромному вбранні з ажурними деталями.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Гелен Міррен

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен відвідала Filmfest Hamburg, який відбувся у кінотеатрі CinemaxX Dammtor у німецькому Гамбурзі.

Для заходу 81-річна акторка обрала білий ансамбль, що складався з укороченої блузки та пишної спідниці міді. Верх вбрання мав рукави завдовжки три чверті, зав’язки біля шиї та великі ажурні аплікації, схожі на метеликів.

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен / © Getty Images

Особливо ефектний мала вигляд багатошарова мереживна спідниця з рослинними візерунками та фігурними краями.

Лук Міррен доповнила золотими босоніжками на підборах. Акторка зробила укладання з локонами і макіяж з рожевою помадою. Вуха вона прикрасила довгими сережками з камінням.

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