Маковий рулет: рецепт смачної випічки

Маковий рулет tiktok.com/@romayemets

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Фудблогер Рома Ємець розповів про рецепт випічки із щедрою кількістю макової начинки, яка робить десерт особливо соковитим. Мак спочатку вимочують, потім варять у молоці, подрібнюють і змішують із цукром, медом та маслом. У результаті вона виходить насиченою, ароматною та достатньо густою, щоб щедро заповнити рулет.

Інгредієнти мак 400 г молоко 400 г цукор 200 г ванільний цукор 1 ч. л мед 50 г топлене чи вершкове масло 50 г готове тісто для рулету жовток 1 шт. трохи води для змащування

Маковий рулет tiktok.com/@romayemets

Приготування

Мак залийте холодною водою, перемішайте та залиште на 30 хв. Порожні зерна спливуть на поверхню, обережно зберіть їх ложкою. Мак відкиньте на сито, перекладіть у сотейник, залийте молоком і варіть 30 хв на мінімальному вогні під кришкою. Знову відкиньте мак на сито, щоб позбутися зайвої вологи, а потім перебийте блендером приблизно 1 хв. Поки мак ще гарячий, додайте цукор, ванільний цукор, мед і масло. Ретельно перемішайте до однорідності та поставте начинку у холодильник охолоджуватися. Тісто розкачайте качалкою, рівномірно розподіліть по ньому макову начинку та сформуйте рулет. Залиште його на 30 хв за кімнатної температури. Перед випіканням змішайте жовток із невеликою кількістю води та змастіть поверхню рулету. Випікайте за 170°C протягом 20–25 хв, доки він не стане золотистим.

Ароматний мак, медова нотка та ніжне тісто — ідеальне поєднання для домашнього чаювання.

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