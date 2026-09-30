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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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Модель Барбара Палвін розкрила стать свого первістка

Нещодавно зірка вперше стала мамою.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Барбара Палвін

Барбара Палвін / © Getty Images

32-річна угорська модель і колишня «ангел» Victoria’s Secret — Барбара Палвін — вперше стала мамою. Про народження первістка вона повідомила в Instagram, опублікувавши перші фотографії з дитиною. Вони були зроблені під час перегляду бейсбольного матчу.

Барбара Палвін із чоловіком та їхньою дитиною / © Instagram Барбари Палвiн

Барбара Палвін із чоловіком та їхньою дитиною / © Instagram Барбари Палвiн

Трохи пізніше вона опублікувала ще одне фото. На ньому був зазнімкований її чоловік — 34-річний актор Ділан Спроус, — який тримає на руках дитину. «Вже татова донечка», — підписала фото Барбара.

Ділан Спроус із донькою / © Instagram Барбари Палвiн

Ділан Спроус із донькою / © Instagram Барбари Палвiн

Зазначимо, модель народила первістка ще 7 вересня, проте повідомила про цю радісну новину лише через три тижні.

Нагадаємо, Барбара і Ділан Спроус вперше повідомила про вагітність у травні під час Каннського кінофестивалю. Тоді подружжя разом вийшло на червону доріжку, а Палвін дебютувала зі своїм вже округлим животиком.

Барбара Палвін із чоловіком / © Associated Press

Барбара Палвін із чоловіком / © Associated Press

Для подружжя це перша дитина. Пара познайомилася 2017 року, почала зустрічатися через рік, а в липні 2023-го одружилася в Угорщині.

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