Кейлі Куоко і Том Пелфрі / © Associated Press

Реклама

40-річна акторка Кейлі Куоко — зірка серіалу «Теорія великого вибуху» — разом зі своїм партнером Томом Пелфрі відвідала церемонію вручення премії Emmy.

Перед початком церемонії пара разом позувала фотографам, але найбільше увага була прикута до Кейлі і її рожевої пишної сукні від бренду Christian Siriano.

Реклама

Кейлі Куоко / © Associated Press

У сукні були короткі рукави, пишна шифонова спідниця з необробленим подолом, а також сріблясте оздоблення. Цікавою деталлю сукні стали вирізи по бокам, які підкреслювали живіт зірки.

Реклама

Волосся Куоко зібрала у високу зачіску, а також зробила яскравий макіяж. До образу акторка додала кілька гламурних прикрас з діамантами, які гарно поєдналися з її сукнею.

Кейлі Куоко / © Associated Press

Але не тільки образ Кейлі привернув увагу на церемонії, а й неймовірно зворушлива промова її коханого, який розчулив не лише дружину, а у усіх присутніх. Актор отримав одну з нагород під час церемонії.

«Дякую за цю неймовірну роль, цю можливість і вашу дружбу. Я дуже пишаюся тим, що можу називати вас своїм другом. І моїй улюбленій акторці в цій залі, моєму коханню, моїй найкращій подрузі, моїй партнерці, вагітній Кейлі — я люблю тебе більше за все на світі, а наша сім’я — найбільша коштовність у моєму житті».

Кейлі Куоко і Том Пелфрі / © Associated Press

Згадавши їхню першу доньку, а також другу доньку, яка ще не народилася, Пелфрі додав:

Реклама

«Матильдо, тато тебе любить. Маленька, тато тебе любить».

Кейлі Куоко і Том Пелфрі / © Associated Press

Після отримання нагороди у кадр потрапило те, як Кейлі фотографувала Тома з нею і це було дуже мило і по-сімейному.

Кейлі Куоко і Том Пелфрі / © Associated Press

У своїх соцмережах акторка також показала кілька особистих моментів, зокрема лист з ім’ям переможця і те, як вони дзвонили своїй доньці Матильді.

Кейлі Куоко і Том Пелфрі

Кейлі Куоко і Том Пелфрі

Кейлі Куоко

Новини партнерів