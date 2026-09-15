Сара Піджон продемонструвала вишукану фіолетову сукню на Emmy-2026 з перлами

Сара Піджон / © Associated Press

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30-річна акторка Сара Піджон сяяла на Emmy-2026 у ніжно-фіолетовій шовковій сукні від французького Модного дому Chanel. Вбрання мало бретелі, прикрашені перлинами, та вишукану композицію ланцюжків, які спадали від плечей до ліфа, драпування і довгий шлейф.

Сара Піджон / © Associated Press

Акторка залишила своє біляве волосся — для її нещодавньої ролі в серіалі «Американська історія кохання» його фарбування тривало понад 20 годин — розпущеним, уклавши його в м’які хвилі. Образ вона завершила діамантовим кольє з камелією і босоніжками.

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Сара Піджон / © Associated Press

Піджон була номінована на премію Emmy в категорії «Найкраща акторка в мінісеріалі, антології або телевізійному фільмі» за роль Бессетт-Кеннеді — це її перша номінація на Emmy. Ця роль для неї стала проривною і впродовж усього року акторка продовжувала відтворювати стиль своєї героїні й поза екраном, зокрема носила речі від Calvin Klein — бренду, з яким працювала Бессетт-Кеннеді і вбрання якого сама часто носила.

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